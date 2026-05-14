Hombre es asesinado a balazos en la vía pública en Recoleta: Otra víctima se encuentra grave

14 may. 2026 - 07:00 hrs.

¿Qué pasó?

Un ataque a disparos registrado la madrugada de este jueves dejó a un hombre fallecido y a otra persona gravemente herida en la comuna de Recoleta, Región Metropolitana.

El hecho ocurrió en el sector de calle Rengifo, lugar hasta donde llegó personal de Carabineros y el equipo ECOH de la Fiscalía tras recibir denuncias de vecinos sobre una balacera.

Un fallecido y un herido

La fiscal Luz Gavilán señaló a la prensa que pasadas las 02:30 horas, "se encontró a una persona fallecida en la vía pública y a otro lesionado de gravedad, además de diversas evidencias balísticas en el lugar".

Ambas víctimas son de nacionalidad chilena. De acuerdo a Radio ADN, una de ellas, un hombre de 54 años, recibió un impacto balístico en el abdomen, lo que le provocó la muerte.

El segundo afectado resultó herido con disparos en el tórax y en una pierna, siendo trasladado de urgencia hasta el Hospital San José, en donde permanece internado en estado grave, pero fuera de riesgo vital.

La fiscal agregó que la persona fallecida residía en el sector, "en una dependencia que podríamos determinar que es un cité, en donde tenía un domicilio fijo".

Atacantes están siendo buscados

Por ahora, no se ha informado oficialmente sobre el vínculo entre ambas víctimas ni las circunstancias exactas que antecedieron a los disparos.

De acuerdo a información preliminar, los responsables del ataque se movilizaban en un scooter, desde donde habrían efectuado los disparos para luego escapar del lugar.