Dos detenidos por robo a camión que transportaba bebidas alcohólicas: Carga estaba avaluada en $300 millones

14 may. 2026 - 06:30 hrs.

¿Qué pasó?

Dos hombres fueron detenidos por el delito de receptación, tras ser sorprendidos con una millonaria carga de bebidas alcohólicas que la tarde del miércoles había sido robada desde un camión en la comuna de Lo Espejo, Región Metropolitana.

Robo a camión que transportaba bebidas alcohólicas

El procedimiento se originó luego de que un conductor de 31 años llegara hasta una unidad policial para denunciar que cerca del mediodía había sido intimidado por una banda delictual mientras transitaba por el sector de Camino Lonquén con avenida Lo Espejo.

Durante el atraco, los asaltantes le robaron el camión que conducía junto a la totalidad de su carga, avaluada en $300 millones, y luego lo mantuvieron retenido en un lugar desconocido. Horas más tarde fue liberado sin lesiones, momento en que concurrió a efectuar la denuncia.

Tras ser alertados del hecho, personal de Carabineros inició diligencias autónomas que permitieron establecer, mediante el sistema GPS del vehículo robado, que el camión permaneció durante un tiempo prolongado en un inmueble de la comuna de La Pintana.

Detención de dos personas

Con esta información, los funcionarios policiales se trasladaron hasta calle Los Manzanos, en donde a eso de las 20:15 horas concretaron la primera detención. En el lugar, y tras un ingreso a un inmueble, hallaron especies asociadas al ilícito, procediendo a la captura de un hombre de 35 años, sin antecedentes policiales.

Las diligencias continuaron, y con la información levantada en el lugar de la primera aprehensión, se pudo materializar posteriormente en un sitio eriazo de la comuna de Puente Alto, la detención de un segundo hombre de 74 años, también sin antecedentes policiales.

En ese lugar, Carabineros logró recuperar la totalidad de la carga de bebidas alcohólicas sustraída, además de dos camiones de gran tamaño que mantenían encargo vigente por robo y que portaban placas patentes de fabricación artesanal.