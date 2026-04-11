"Yo espero romperla": Presidente Kast anuncia su primera cadena nacional para presentar "Plan de Reconstrucción Nacional"

11 abr. 2026 - 07:40 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la jornada del viernes, el Presidente de la República, José Antonio Kast, anunció que a las 21:00 horas del próximo miércoles 15 de abril se llevará a cabo su primera cadena nacional. En la ocasión, el mandatario presentará el "Plan de Reconstrucción Nacional" del Gobierno.

"Yo espero romperla"

Kast realizó el anuncio desde el Parque Municipal Los Tacos de la comuna de Coltauco, región de O'Higgins, en donde el gobernante participó de una actividad de la iniciativa "Presidente Presente", la que busca acercar su labor a la ciudadanía.

"Yo espero el miércoles romperla, que todos prendan la tele a las nueve, porque va a ser mi cadena nacional. Y ahí vamos a anunciar el tema de la reconstrucción, de la reactivación, donde vamos a necesitar la colaboración de todos", señaló al respecto el jefe de Estado.

El Presidente anunció que la iniciativa legal —que contempla 43 medidas en materias como impuestos, economía, seguridad o medioambiente— será presentada durante la próxima semana al Congreso Nacional.

"Nosotros vamos a enviar este proyecto de ley que apunta a reconstruir el tema fiscal, el tema institucional, a reactivar nuestra economía, a darle un mensaje de esperanza concreto a las Pymes", señaló el mandatario sobre el "Plan de Reconstrucción Nacional".

Ahondando un poco más, José Antonio Kast indicó que uno de los ejes de este proyecto será la generación de empleo: "El empleo es, lejos, la mejor política pública que uno puede llevar adelante y dignifica también a la persona", dijo.

"Plan de Reconstrucción Nacional"

El Presidente Kast presentó los primeros lineamientos de su "Plan de Reconstrucción Nacional" el pasado 14 de marzo, cuando detalló desde la localidad de Penco, en la región del Biobío, parte de los ejes que tendrá este proyecto de ley multisectorial.

Reconstrucción física:

Ampliación y extensión del Fondo de Emergencia Transitorio por incendios.

Inyección adicional de 400.000 millones de pesos para atención de los incendios.

Medidas complementarias de financiamiento: rebaja transitoria del impuesto a las donaciones; la facultad para tesorería para condonar capital endeudado y un régimen de repatriación de capitales.

Reconstrucción económica:

Eliminación transitoria del IVA a la vivienda.

Reducción de la tasa corporativa del 27% al 23%.

Reintegración del sistema tributario.

Eliminación del impuesto a las ganancias de capital.

Subsidio para la protección del empleo formal.

Agilización de permisos ambientales y sectoriales.

Reconstrucción institucional:

Reformas al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) para mayor rapidez e imprevisibilidad reducida.

Reforzamiento de la rectoría técnica del SEIA.

Agilización de concesiones marítimas y creación de canales expeditos para ampliaciones de faena.

Mecanismos de reembolso cuando el Estado anula resoluciones propias.

Reconstrucción fiscal:

Contención del gasto mediante ajustes a la gratuidad universitaria: limitar gratuidad a estudiantes menores de 30 años y frenar extensión a nuevos deciles.

Moratoria para el ingreso de nuevas universidades al sistema.

Fortalecimiento de los mecanismos de cobro del Crédito con Aval del Estado (CAE).

Reconstrucción del orden legal y de seguridad pública:

Medidas de inclusión financiera para proteger a personas vulnerables frente a usura y crédito informal.

Endurecimiento de penas al contrabando de cigarrillos.

Endurecimiento de sanciones al transporte ilegal de migrantes.

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