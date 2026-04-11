"Fue obra de nuestro Señor": Adulta mayor asaltada en iglesia de Concepción cuenta cómo pudo recuperar su cartera

11 abr. 2026 - 13:11 hrs.

¿Qué pasó?

Este sábado, Meganoticias Siempre Juntos conversó con Nubia Pincheira, una adulta mayor de 75 años que durante la semana se hizo conocida a nivel nacional luego de que un registro mostrara al hombre que le robó su bolso mientras se encontraba rezando en la Parroquia del Sagrario del Arzobispado de Concepción.

La mujer fue entrevistada por el corresponsal de Meganoticias en la región del Biobío, Rodolfo Ríos, a quien le contó el nerviosismo que le provocó el asalto del que fue víctima y cómo logró finalmente recuperar sus pertenencias.

"Me puse muy nerviosa"

Pincheira expuso que el robo ocurrió mientras realizaba su rezo diario en la parroquia ubicada a un costado de la Catedral de Concepción, en plena Plaza de la Independencia de la ciudad penquista, y que ni siquiera se dio cuenta porque todo "fue muy rápido".

"Yo estaba pidiendo la bendición en ese minuto, ya había orado. Estaba pidiendo la bendición al padre para hacer el santo rosario, que se pasa adelante, y ahí fue donde yo dejé mi bolso y mi cartera (...) Y cuando me levanto, el primer susto fue que no veía mi cartera ni mi bolso por ningún lado, no entendía qué había pasado si no había escuchado a nadie", relató la señora Nubia.

"Me puse muy nerviosa y le pregunté aquí a don Ricardo qué apareció; yo le dije: '¿Usted vio a alguien entrar, salir?'", relató sobre los momentos posteriores al robo ocurrido cuando la iglesia estaba prácticamente vacía.

"Ahí me fui a Carabineros y ellos me guiaron y vinieron hasta aquí a conocer la capilla y dijeron sí es bien segura, es cerradita, está bien iluminada", quien le explicó a la policía que el recinto contaba con cámaras que grabaron el hecho que se viralizó ampliamente en las redes y los medios de comunicación.

Tras esto, Nubia comenzó un periplo de trámites para bloquear sus tarjetas bancarias "para evitar estafas más adelante" y su Carnet de Identidad, aunque afortunadamente, justo cuando iba llegando al Registro Civil, recordó que ese día su cédula se le había quedado en la casa.

"Fue obra de nuestro Señor"

Luego de este mal rato al quedarse sin sus pertenencias cuando estaba rezando, la adulta mayor contó cómo finalmente pudo recuperar sus cosas tras recibir durante la misma tarde cuatro llamadas de un número desconocido.

"Cuando me doy cuenta de que tengo cuatro llamadas, dije: 'Insistieron tanto que ha de ser importante'. Llamé y me encuentro con la voz de este caballero, a quien le agradezco mucho, mucho, mucho lo que hizo de ubicarme", relató la mujer sobre el hombre que finalmente le devolvió sus cosas.

"Me apareció la cartera, me apareció casi todo (...) y si falta algo, ¿qué importa? Tengo la mayoría de las cosas. ¿Quién recupera sus cosas después de un robo, un rato después?", añadió.

La señora Nubia sostiene que poder recuperar sus pertenencias fue literalmente un milagro: "Fue obra de nuestro Señor, es obra de él (...) El Señor quiso que lo viéramos, que está presente, siempre está presente, siempre está con nosotros".

La mujer explicó que el ladrón, que aún no es ubicado, tiró su cartera en un estacionamiento de una casa comercial. "Fue cerquita, aquí a una cuadra y media de la capilla", contó a través de las cámaras de Mega.

"Las personas que están encargadas de las cámaras vieron la actitud sospechosa de este varón y que en la subida botó una billetera y esa era mi monedero. Y ahí pasó para el tercer piso y lo vieron bajar de nuevo, pero sin el bolso", detalló.

Con esto, los encargados fueron a revisar y se encontraron con las pertenencias de Nubia: "Ahí estaba mi bolso y mi cartera. Abierto, por supuesto, pero estaba todo, casi todo (...) Gracias a Dios no tuvo tiempo de trajinar el bolso", dijo al indicar que el ladrón no le robó todo el dinero que andaba trayendo ese día.

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