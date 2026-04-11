Hombre muere acribillado al interior de su vehículo en Puente Alto: Se encontraron más de 30 proyectiles en el lugar

11 abr. 2026 - 08:22 hrs.

¿Qué pasó?

La noche del viernes, un hombre murió acribillado al interior de su vehículo en el sector de Bajos de Mena de la comuna de Puente Alto, Región Metropolitana, en donde estaba visitando a unos familiares. En el lugar se encontraron más de 30 evidencias balísticas.

Hombre acribillado en su vehículo

Los hechos ocurrieron a eso de las 21:00 horas en el pasaje Selva Oscura, en donde el hombre de aproximadamente 30 años fue asesinado a disparos al interior de su auto tras concluir la visita a sus familiares.

De acuerdo a los antecedentes preliminares, luego de finalizar este encuentro, el hombre subió a su vehículo para retirarse del lugar, pero en ese instante fue interceptado por desconocidos que abrieron fuego en su contra.

El fiscal Felipe Sepúlveda señaló a los medios que "participaron, hasta el momento, según lo que hemos podido recabar, dos personas".

Si bien aún no se sabe cuántos impactos balísticos recibió la víctima, en el sitio del suceso se encontraron cerca de 30 vainillas, demostrando la violencia que tuvo el ataque armado que terminó por quitarle la vida a esta persona.

Preliminarmente, se indicó que los autores del homicidio habrían llegado a pie hasta el pasaje Selva Oscura y que, tras concretar el crimen, se dieron a la fuga en dirección desconocida.

En cuanto a la víctima —que falleció al interior de su vehículo dada la gravedad de sus heridas—, se informó que mantenía antecedentes policiales por delitos asociados a robos e infracciones a la Ley de Drogas.

El Ministerio Público ordenó que las diligencias de este caso quedaran a cargo de la Brigada de Homicidios Sur de la PDI en conjunto con el Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la propia Fiscalía.

Dentro de las diligencias que se llevan a cabo se encuentra el levantamiento de evidencias, empadronamientos de testigos y revisión de cámaras de seguridad para esclarecer la dinámica de los hechos y dar con el paradero de los responsables.

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