Niño llamó al 133 y salvó a su madre cuando era atacada por su expareja en Salamanca

10 abr. 2026 - 16:55 hrs.

¿Qué pasó?

La rápida intervención y el valor de un menor de edad fueron determinantes para evitar un desenlace fatal en un contexto de violencia intrafamiliar. El hecho ocurrió en la mañana de este viernes, cuando un niño de 7 años llamó al 133 de Carabineros cuando su madre era atacada por su expareja en Salamanca, región de Coquimbo.

Los hechos y la respuesta policial

Según los antecedentes proporcionados por Carabineros, el hecho se desencadenó cuando un hombre adulto llegó al domicilio de su expareja. Lo que comenzó como una interacción verbal escaló rápidamente hacia una agresión física de gravedad, en donde incluso ella fue apuñalada.

Fue en ese momento crítico cuando el hijo de la mujer, en una acción que se podría denominar heroica, utilizó un teléfono para contactar a la central de emergencias de Carabineros, informó Diario El Día.

Gracias a la información precisa entregada por el niño, las fuerzas policiales pudieron llegar al lugar de los hechos en tiempo récord, logrando reducir al agresor y prestar los primeros auxilios a la víctima, quien fue trasladada a un centro asistencial para recibir atención médica urgente.

¿Qué dijo Carabineros?

El comisario de la Cuarta Comisaría Illapel, mayor Ramón Palma, señaló que "queremos destacar la acción del niño, quien rápidamente llamó a Carabineros para solicitar ayuda. Fue esa alerta oportuna, combinada con la respuesta inmediata, lo que nos permitió por un lado, contener y auxiliar a la familia, y por otro, detener al autor de los hechos por femicidio frustrado".

"Tal como en este caso lo hizo el niño, es fundamental que la comunidad sepa que cualquier persona puede denunciar un hecho de violencia intrafamiliar, tanto como víctima o como testigo. En estos procedimientos, el tiempo es fundamental para prevenir", añadió.

Canales de ayuda y denuncia

El llamado de las autoridades es a no normalizar ningún tipo de conducta violenta. La prevención es la herramienta más eficaz para evitar casos de violencia extrema o femicidio.

Si eres víctima o testigo de violencia intrafamiliar, recuerda que existen canales gratuitos, confidenciales y operativos las 24 horas del día:

Fono Familia de Carabineros: 149

Emergencias Policiales: 133

Fono de Orientación en Violencia contra la Mujer (SernamEG): 1455

WhatsApp de ayuda: +569 9700 7000

Denuncia Si eres víctima o testigo de violencia hacia la mujer el fono de orientación dispuesto por el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) es el 1455. El número se puede marcar tanto en teléfono fijo como en el celular y desde ahí brindan orientación para ayudar a víctimas de maltrato o te guían con los mecanismos para realizar una denuncia.

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