Caso Francisca Millahual: Video muestra a principal sospechoso entrando a la casa donde apareció la víctima

10 abr. 2026 - 12:13 hrs.

¿Qué pasó?

Un nuevo video se podría transformar en una pieza clave en la investigación por el femicidio de Francisca Millahual Arriagada, joven de 20 años asesinada en Temuco, luego de que el registro mostrara al principal sospechoso ingresando a la vivienda donde fue hallada sin vida.

Las imágenes captaron al sujeto llegando en bicicleta al domicilio durante la tarde del lunes, permaneciendo 11 minutos en el lugar, en el mismo rango horario en que se habría cometido el crimen.

El crimen quedó al descubierto el martes 7 de abril, cuando la abuela de la víctima encontró su cuerpo al interior de su vivienda. Su nieta estaba cuidando el domicilio en compañía de su tío, Emanuel Ochoa, principal sospechoso del crimen, quien se encuentra prófugo.

Video clave lo sitúa en el lugar del crimen

Uno de los nuevos antecedentes del caso dio cuenta de un registro de cámaras de seguridad que permitió ubicar al hombre en la escena el día del crimen.

Las imágenes muestran que el lunes 6 de abril, cerca de las 14:13 horas, el sujeto llegó en bicicleta hasta la vivienda de la abuela de la víctima, ingresó al lugar y permaneció durante 11 minutos. Posteriormente, salió del domicilio, cerró el portón y se retiró. Nadie más entró ni salió del domicilio ese día.

Este registro es considerado clave, ya que lo posiciona como la última persona que ingresó al inmueble antes de que Francisca fuera encontrada sin vida al día siguiente.

Autopsia confirmó disparo en la cabeza

La joven fue hallada envuelta en sábanas y con evidentes signos de violencia. La autopsia estableció que la causa de muerte fue un disparo, detectándose un proyectil calibre 22 alojado en su cráneo.

Además, su data de muerte se situó durante la tarde del lunes, el mismo periodo en el que el tío estuvo en el domicilio durante esos once minutos.

El principal sospechoso, de 24 años, mantiene antecedentes penales, incluyendo una condena en 2022 por violencia intrafamiliar contra su propia abuela, además de porte de arma blanca y agresión a Carabineros.

Desde la fiscalía confirmaron que el sujeto ya tiene calidad de imputado y mantiene una orden de detención vigente.

Detienen a amigo del sospechoso

Durante las últimas horas, la Policía de Investigaciones realizó un operativo en el sector Laraquete, de Temuco, donde buscaban al principal sospechoso del crimen.

Sin embargo, el sujeto no fue hallado en el lugar. En cambio, los funcionarios detectaron droga al interior del domicilio, por lo que el dueño de casa —un amigo del tío— fue detenido y quedó a la espera del control de detención.

El tío de la víctima, en tanto, continúa prófugo y es intensamente buscado.

Denuncia Si eres víctima o testigo de violencia hacia la mujer el fono de orientación dispuesto por el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) es el 1455. El número se puede marcar tanto en teléfono fijo como en el celular y desde ahí brindan orientación para ayudar a víctimas de maltrato o te guían con los mecanismos para realizar una denuncia.

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