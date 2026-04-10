Violento turbazo en Chicureo: Banda roba $150 millones a adultos mayores y huye en tres vehículos de alta gama

10 abr. 2026 - 06:48 hrs.

¿Qué pasó?

Un violento robo afectó a dos adultos mayores en la comuna de Colina, en la Región Metropolitana, luego de que una banda de cuatro delincuentes encapuchados ingresara a su vivienda ubicada en un sector parcelado de Chicureo.

De acuerdo con información preliminar, los sujetos lograron acceder al domicilio de calle El Quillay, que contaba con dos cercos perimetrales, y concretaron el asalto alrededor de las 4:00 horas.

Adulto mayor fue golpeado al enfrentar a los delincuentes

El dueño de casa, un hombre de 69 años, advirtió la presencia de los antisociales tras escuchar ruidos al interior de la vivienda mientras estaba durmiendo.

Al intentar enfrentarlos, fue atacado por los delincuentes, quienes lo agredieron en la cabeza y lograron reducirlo para luego sustraer diversas especies.

En el lugar también se encontraba una mujer de 63 años y una asesora del hogar, quien posteriormente logró contactar a Carabineros para denunciar lo ocurrido.

Robo millonario y huida en tres vehículos

Los sujetos concretaron el robo de especies avaluadas en cerca de $150 millones y, además, sustrajeron tres vehículos de alta gama, los cuales habrían utilizado para darse a la fuga.

En tanto, el afectado fue trasladado a un centro asistencial y se desconoce su estado de salud. Hasta el momento, no se ha informado de detenidos.

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