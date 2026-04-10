Violento turbazo en Chicureo: Banda roba $150 millones a adultos mayores y huye en tres vehículos de alta gama
¿Qué pasó?
Un violento robo afectó a dos adultos mayores en la comuna de Colina, en la Región Metropolitana, luego de que una banda de cuatro delincuentes encapuchados ingresara a su vivienda ubicada en un sector parcelado de Chicureo.
De acuerdo con información preliminar, los sujetos lograron acceder al domicilio de calle El Quillay, que contaba con dos cercos perimetrales, y concretaron el asalto alrededor de las 4:00 horas.
Adulto mayor fue golpeado al enfrentar a los delincuentes
El dueño de casa, un hombre de 69 años, advirtió la presencia de los antisociales tras escuchar ruidos al interior de la vivienda mientras estaba durmiendo.Ir a la siguiente nota
Al intentar enfrentarlos, fue atacado por los delincuentes, quienes lo agredieron en la cabeza y lograron reducirlo para luego sustraer diversas especies.
En el lugar también se encontraba una mujer de 63 años y una asesora del hogar, quien posteriormente logró contactar a Carabineros para denunciar lo ocurrido.
Robo millonario y huida en tres vehículos
Los sujetos concretaron el robo de especies avaluadas en cerca de $150 millones y, además, sustrajeron tres vehículos de alta gama, los cuales habrían utilizado para darse a la fuga.
En tanto, el afectado fue trasladado a un centro asistencial y se desconoce su estado de salud. Hasta el momento, no se ha informado de detenidos.
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