Dictan orden de detención contra tío de estudiante asesinada en Temuco: Sospechoso tiene antecedentes por amenazas, robo y daños

10 abr. 2026 - 06:00 hrs.

¿Qué pasó?

El Ministerio Público confirmó que se ha obtenido una orden de detención en contra del tío de Francisca Nohemí Millahual Arriagada, la estudiante universitaria de 21 años asesinada en la comuna de Temuco, región de La Araucanía.

La joven fue encontrada sin vida el pasado martes al interior de la casa de su abuela, lugar que estaba cuidando debido a un viaje que la adulta mayor había tenido que hacer a Santiago. Al regresar, halló a su nieta fallecida.

Con el pasar de las horas, un nombre comenzó a tomar fuerza como sospechoso. Se trata de Emanuel Ochoa, el tío de Francisca, con quien ella había estado compartiendo en la vivienda horas antes de morir. Desde ese momento, figuró como sujeto de interés para la fiscalía.

Sin embargo, las autoridades no han podido dar con su paradero, ni tampoco su familia. Actualmente, el hombre de 24 años y con antecedentes por delitos como amenazas, robo y daños está prófugo y las sospechas de su presunta participación crecen más cada día.

Orden de detención contra tío de Francisca

"La investigación por el femicidio de la joven Francisca Millahual ha seguido avanzando con diligencias realizadas por un equipo especializado de la Brigada de Homicidios (BH) de la Policía de Investigaciones (PDI) en conjunto con la fiscalía", señaló el fiscal Patricio Montecinos.

"Además, la autopsia permitió establecer la data de muerte de la víctima, situándole durante la tarde del lunes 6 de abril", agregó. Esto quiere decir que la víctima falleció al menos 12 horas antes de ser hallada por su abuela.

El fiscal indicó que se han revisado cámaras de seguridad y desarrollado una serie de diligencias "que son necesarias mantener en reserva para no afectar el éxito de la investigación".

Asimismo, indicó que los avances "permitieron solicitar y obtener una orden de detención respecto de una persona que figuraba como sujeto de interés".

En ese contexto, destacó que ya se ha iniciado su búsqueda por parte de funcionarios de la PDI. "Esperamos que este trabajo permita obtener resultados a la brevedad posible", concluyó.