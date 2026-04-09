Carabinero fue agredido por turba durante fiscalización en Colina: Otro funcionario disparó a uno de los atacantes

09 abr. 2026 - 23:16 hrs.

¿Qué pasó?

Un funcionario de Carabineros fue atacado a golpes por una turba la noche de este jueves, mientras realizaba una fiscalización en la comuna de Colina, Región Metropolitana.

Carabinero fue atacado durante una fiscalización

El hecho ocurrió a eso de las 21:30 horas en avenida San Mateo con Pedro Lira. En ese lugar, un hombre agredió al uniformado durante el control policial y huyó del lugar.

"Al realizar un control de identidad a un sujeto, se niega a la fiscalización e inmediatamente le propina un combo en la cara al funcionario, huyendo hacia unos bloques del sector", explicó el capitán Rodrigo Avello, de la Prefectura Norte.

Al ser seguido por carabineros, un grupo de personas intervino para proteger al atacante, agrediendo nuevamente al funcionario con golpes y objetos contundentes.

Ante la golpiza, otro carabinero utilizó su arma de servicio, hiriendo a uno de los involucrados. Esta persona fue detenida y trasladada a un centro asistencial sin riesgo vital.

Por su parte, el funcionario herido también recibió atención médica. De momento se desconoce la gravedad de sus lesiones.

Desde la institución policial agregaron que, posteriormente, se logró la detención del primer individuo involucrado.