Video muestra momento en que disparan afuera de colegio en Recoleta: Mensaje advertía del hecho

09 abr. 2026 - 11:42 hrs.

¿Qué pasó?

Varios disparos se registraron la tarde del miércoles en las afueras del Colegio San Lorenzo, en la comuna de Recoleta, Región Metropolitana, situación que quedó registrada en un video y que generó preocupación en la comunidad educativa.

La situación se vivió un día después de que apareciera un rayado en uno de los baños del colegio en el que se amenazaba con un posible tiroteo, aunque por ahora las autoridades no han podido vincular dichas amenazas con los disparos registrados.

Video captó momento de los disparos

Según se pudo apreciar en el registro, al menos tres disparos fueron efectuados desde un vehículo gris que luego se dio a la fuga, lo que motivó un amplio operativo policial en el sector.

A través de un comunicado, el establecimiento informó que "hoy, alrededor de las 18:30 horas, se registraron disparos desde un automóvil en las afueras del colegio. De manera inmediata se avisó a Carabineros, se realizó la denuncia correspondiente con respaldo de imágenes y se solicitó resguardo policial para los horarios de ingreso y salida de nuestros estudiantes".

Una apoderada del colegio relató a Meganoticias que estaba cerca del colegio cuando ocurrieron los hechos: "Siento como cuatro disparos, en ese momento pensé que eran fuegos artificiales. Luego veo salir un auto plomo".

En esa línea, agregó que tras revisar el registro "efectivamente habían disparado, pero afuera. No solo fueron disparos al aire, sino que el auto se paró afuera del colegio y ahí disparó".

Mensaje en baño generó alerta previa

Otras de las apoderadas del recinto comentó que el martes apareció un escrito en el colegio: "La amenaza era de que en el baño de las niñas había un letrero que decía 'no vengan mañana a clases porque habrá un tiroteo'".

Asimismo, explicó que, ante la preocupación, tomó resguardos con su hijo: "Yo no le dije a mi hijo de 5 años lo que pasa, pero sí le pedí que si escucha algo fuerte o un ruido que se esconda, se tire al piso o se haga el desmayado (...) hay miedo de que pueda pasar algo adentro".

Respecto a ello, el colegio sinceró que "se detectó un rayado en un baño del segundo pabellón (Primaria) que contenía una amenaza de tiroteo. Para nuestra institución, este hecho reviste la máxima gravedad".

Hasta el momento las clases no han sido suspendidas, aunque otra apoderada comentó: "Hoy estamos esperando para retirarlos temprano. Está el miedo de que algo pase... muchos decidieron no mandar a los niños".

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