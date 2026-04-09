Tres detenidos tras persecución en la RM: Conductor intentó atropellar y disparar a carabineros tras fiscalización

09 abr. 2026 - 06:54 hrs.

¿Qué pasó?

Un homicidio frustrado a un carabinero se registró la noche de este jueves en el sector oriente de la Región Metropolitana, tras una persecución policial que se extendió por las comunas de Peñalolén, La Florida y Macul.

El hecho se inició cerca de las 23:15 horas, cuando una patrulla focalizada de la Prefectura Santiago Oriente intentó fiscalizar un vehículo en la intersección de Los Cerezos con avenida Las Torres, en Peñalolén, cuyo conductor trató de evadir el control.

Intentó atropellar a carabineros y los apuntó con un arma

En medio del procedimiento, el conductor del vehículo habría intentado atropellar al personal policial y luego apuntó con un arma a uno de los funcionarios.

De acuerdo al relato del teniente Francisco Cabezas, oficial de ronda de la Prefectura Santiago Oriente, "estas personas, al ser fiscalizadas, portaban un arma de fuego, con la cual apuntaron a nuestros carabineros, por lo que el personal se dio la obligación de hacer uso de su arma de servicio".

Sin embargo, el vehículo huyó del lugar, con lo que se inició un seguimiento controlado por distintas arterias del sector oriente de la capital.

Persecución terminó en Macul

El operativo finalizó en la intersección de avenida Macul con Víctor Domingo Silva, donde Carabineros logró interceptar el automóvil y detener a sus tres ocupantes.

El teniente detalló que los tres detenidos son de "nacionalidad venezolana, todos adultos con antecedentes policiales, y uno de ellos con un ingreso irregular al país". De acuerdo a la información policial, los sujetos se desplazaban en un vehículo sin encargo vigente.

El conductor del vehículo terminó herido con una lesión por impacto balístico en el muslo izquierdo, siendo trasladado a un centro asistencial, donde se mantiene fuera de riesgo vital.

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