Detective da muerte a uno de los delincuentes que lo asaltaron tras retirar millonaria suma del banco

09 abr. 2026 - 13:04 hrs.

¿Qué pasó?

Un delincuente murió este jueves tras ser abatido por un funcionario de la Policía de Investigaciones (PDI) al que intentó asaltar en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, en la Región Metropolitana.

El hecho ocurrió en el sector de calle Los Pioneros con Avenida Central, cuando el detective salía de una sucursal bancaria, momento en que fue abordado por sujetos armados que intentaron intimidarlo para concretar el robo.

El millonario retiro de dinero

De acuerdo a los antecedentes, el funcionario había retirado cerca de $18 millones desde el banco en compañía de un familiar.

Tras avanzar unas tres cuadras en vehículo, "es abordado por dos vehículos con seis sujetos armados, quienes en superioridad numérica lo atacan, le revientan los neumáticos de su vehículo con cuchillos, lo agreden, lo golpean", relató el prefecto inspector Marco Ramírez, jefe nacional contra Robos y Focos Criminales de la PDI.

En consecuencia, el funcionario policial repelió el asalto con su arma de servicio. A raíz de ello, el antisocial resultó gravemente herido y posteriormente falleció.

"En esas condiciones, también valientemente el detective logra (herir y) reducir a dos de los delincuentes, quienes son detenidos en este minuto y permanecen en cuarteles de la PDI", destacó Ramírez. Los otros tres sujetos se dieron a la fuga.

El funcionario policial, en tanto, quedó con dos dedos de sus manos fracutarasas, mientras que su esposa resultó ilesa.

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