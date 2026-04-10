Prisión preventiva para hombre acusado de sustraer a niño en Lo Espejo: Su defensa asegura que solo "lo saludó y siguió su camino"

10 abr. 2026 - 01:10 hrs.

¿Qué pasó?

En prisión preventiva quedó un ciudadano haitiano acusado de sustraer a un niño de siete años mientras este jugaba con sus amigos afuera de su domicilio, hecho ocurrido la tarde del miércoles en la comuna de Lo Espejo, Región Metropolitana.

El presunto delito se produjo en la población José María Caro a eso de las 19:00 horas. Según la denuncia, el imputado tomó de la mano al menor de edad e intentó llevárselo a la fuerza, supuestamente, hasta su casa. Sin embargo, la madre del niño intervino y logró quitárselo.

Madre impidió sustracción de su hijo

"De acuerdo al relato de los testigos, que al menos son tres, este sujeto se habría acercado al niño engañándolo, ya que habría utilizado unos juguetes para atraer su atención. Bajo ese contexto, lo habría tomado de una de sus manos, intentando llevárselo del lugar, explicó el fiscal Patricio Martínez, de la Fiscalía Regional Metropolitana Sur.

"Un niño que jugaba con él le da aviso a su madre, la que al salir se da cuenta de que el imputado se estaba llevando al niño. Lo tenía tomado de una de sus manos y lo llevaba a un lugar, no sabemos cuál", agregó el persecutor al finalizar la audiencia de formalización.

La autoridad continuó señalando que la madre del menor se acercó al hombre, produciéndose un forcejeo entre ambos, ya que el acusado "no quería soltar al niño". "Se produce una suerte de tironeo, donde ella intentaba recuperar a su hijo. La madre le dice que 'por qué se estaba llevando a su hijo' y el sujeto le respondía que 'no se lo estaba llevando', situación que no era así", expuso Martínez.

"Finalmente, la mamá logra soltar al niño de las manos del imputado y llevárselo a su casa. Este sujeto huye del lugar, pero como vive en las cercanías, los testigos dan cuenta de dónde se había ido a esconder. Carabineros llega al lugar y logra la detención del imputado al interior del domicilio", complementó el fiscal.

Imputado quedó en prisión preventiva

El imputado quedó con la medida cautelar de prisión preventiva por el delito de sustracción de menores, y se fijó un plazo de investigación de 100 días.

Durante ese tiempo se buscará reunir más pruebas que permitan aclarar el delito, entre ellas cámaras de seguridad que descarten o confirmen el contacto físico entre víctima y acusado, ya que la defensa asegura que todo fue un malentendido.

"De acuerdo a la versión que da la defensa, el imputado simplemente iba pasando por el lugar, y como conoce a los niños del sector, a la víctima lo habría saludado", señaló el fiscal, agregando que "no es creíble la versión del imputado".

"Es bastante relevante acreditar que efectivamente estos hechos ocurren así. O si no se daría pie para la teoría alternativa que presenta la defensa, que simplemente indica que él pasó por ahí, saludó al niño y siguió su camino", añadió.

El imputado, de 38 años, se encuentra con situación migratoria regular en Chile y presenta cédula de identidad. Hace nueve años que vive en nuestro país y tiene un trabajo formal. "No tiene antecedentes penales", aclaró el persecutor.