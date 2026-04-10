Delincuente muere abatido por carabinero al que intentó asaltar en una micro en La Granja

10 abr. 2026 - 08:33 hrs.

¿Qué pasó?

Un delincuente murió la mañana de este viernes tras un intento de asalto a un funcionario de Carabineros al interior de un bus del transporte público en la comuna de La Granja, en la Región Metropolitana.

El hecho ocurrió cerca de las 06:00 horas, cuando dos sujetos abordaron la micro y amenazaron al cabo segundo de la Escuela de Suboficiales de Carabineros de Chile (Esucar)—que iba de civil— con un desatornillador para robarle sus pertenencias.

Delincuente murió tras disparo de carabinero

Según explicó el coronel Manuel Aguilera Berríos, de la Prefectura Sur de Carabineros: "Dos individuos suben a un bus de la locomoción colectiva (…) intimidan a una persona con un arma blanca" y le sustraen el teléfono.

En ese momento, el funcionario se identificó como carabinero y, al ver en riesgo su integridad y la de los pasajeros, hizo uso de su arma, "y producto de esto, uno de los individuos recibe un impacto en la zona torácica", detalló el uniformado.

El delincuente alcanzó a descender del bus, pero cayó muerto en la vía pública, mientras que su acompañante se dio a la fuga.

Sin embargo, Carabineros informó que se mantiene retenido un sujeto de interés, quien podría corresponder al segundo involucrado.

Pasajero resultó herido por rebote

Durante el procedimiento, además, un pasajero resultó lesionado: "Efectivamente, hay una persona herida (…) en su pierna, producto del mismo impacto balístico", confirmó Aguilera, indicando que fue trasladado al Hospital Padre Hurtado fuera de riesgo vital.

En cuanto al carabinero, resultó ileso. El Ministerio Público instruyó diligencias a la Brigada de Homicidios de la PDI para esclarecer la dinámica del hecho.

Vecinos denuncian asaltos frecuentes en el sector

Vecinos del lugar aseguraron que este tipo de delitos son habituales en el sector, especialmente en paraderos y pasarelas cercanas. "Es algo diario (…) la gente toma la micro con miedo”, relató un residente, quien además acusó falta de coordinación entre autoridades.

Incluso, señalaron que han debido instalar rejas por cuenta propia para evitar que delincuentes utilicen el sector como vía de escape.

Cuarto caso similar en la semana

Este hecho se suma a otros tres episodios registrados en los últimos días, donde funcionarios policiales abatieron a delincuentes en medio de asaltos.

Entre ellos, casos ocurridos en Estación Central, Cerrillos y Pedro Aguirre Cerda, lo que ha generado preocupación por la reiteración de este tipo de situaciones en la capital.

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