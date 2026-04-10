Desbaratan banda narco "premium" con más de 135 kilos de droga: Vendían gomitas, chocolates y miel de marihuana por internet

10 abr. 2026 - 15:11 hrs.

¿Qué pasó?

Un masivo operativo policial permitió desarticular una organización criminal dedicada a la producción y venta de drogas a través de internet, con presencia en las regiones Metropolitana, de O'Higgins y de Valparaíso.

El procedimiento dejó 16 detenidos y la incautación de más de 100 kilos de cannabis sativa, además de armas, municiones, vehículos y otros elementos vinculados al ilícito.

Vendían drogas como "productos premium" por internet

Según detalló el prefecto inspector Guillermo Gálvez, se trataba de una organización con un funcionamiento estructurado que abarcaba toda la cadena delictual, desde un cabecilla, personas que extraían la droga, quienes la fabricaban y los delivery.

"Esta organización, de una forma muy innovadora, tenía una empresa online para poder distribuir golosinas, galletas y otros tipos de elementos realizados o fabricados con resina de cannabis", explicó.

En esa línea, el prefecto Johnny Ficca sostuvo que "aquí estamos hablando de narcotraficantes, derechamente, que no estaban dentro de los patrones habituales".

"Existía un estudio del mercado, una segmentación del público y un nicho específico de clientes para productos más refinados y premium", añadió.

Gomitas, chocolates y miel de marihuana

La investigación permitió establecer que la banda elaboraba diversos productos derivados de cannabis. Entre ellos había gomitas, chocolates, galletas, miel, paletas y vaporizadores, los cuales eran comercializados mediante plataformas digitales y entregados a través de sistemas de delivery.

"Podían consumir el THC a través de productos que no eran visibles o alertados como lo que comúnmente uno conoce", explicó Ficca sobre la estrategia del grupo.

Allanamientos en tres regiones y millonaria incautación

El fiscal regional (s) Elizardo Tapia indicó que se trató de una investigación de larga data que permitió identificar una estructura criminal completamente organizada. "Existía una asociación criminal que estaba perfectamente articulada para realizar la producción, acopio, elaboración de la droga a través de un laboratorio y con canales de distribución organizados", afirmó.

Asimismo, detalló que "se incautaron más de 135 kilos de drogas que salen del mercado", junto con armas de fuego, un dron y vehículos.

Los 16 detenidos pasarán a control de detención en el Tribunal de Garantía de Viña del Mar, donde serán formalizados por delitos de tráfico de drogas, asociación ilícita, lavado de activos y tenencia ilegal de armas.

Todo sobre Policial