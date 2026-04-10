Fiscalización vehicular termina en balacera: Conductor intentó huir con 15 celulares en su poder

10 abr. 2026 - 13:33 hrs.

¿Qué pasó?

Una fiscalización vehicular terminó con disparos y un detenido este viernes en la comuna de Santiago, Región Metropolitana, luego de que un conductor intentara evadir el control policial.

De acuerdo a información preliminar, el hecho se originó en la intersección de Santa Rosa con Eyzaguirre, cuando el sujeto habría intentado escapar de Carabineros.

Intentó escapar y funcionario disparó

El conductor, un hombre chileno de mediana edad, avanzó con su vehículo para evitar el control, momento en que un funcionario policial utilizó su arma de servicio ante el riesgo inminente de ser atropellado.

El disparo impactó en el capó del automóvil, lo que permitió que el automovilista perdiera el control del vehículo y fuera detenido, sin ningún tipo de lesión.

Hallan 15 celulares al interior del vehículo

Tras la detención, personal policial encontró 15 teléfonos celulares dentro del automóvil, cuya procedencia está siendo investigada.

El detenido mantiene antecedentes penales, aunque sin causas vigentes al momento del procedimiento.

Cortes de tránsito en el sector

Debido al operativo, se registraron cortes de tránsito en calles aledañas como Santa Rosa, 10 de Julio, San Isidro y Santa Isabel, generando congestión vehicular en la zona.

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