A solo dos semanas del mortal ataque en Calama: Casi 70 colegios del país han suspendido clases tras recibir amenazas

11 abr. 2026 - 13:38 hrs.

¿Qué pasó?

Desde el pasado viernes 27 de marzo, día del mortal ataque en un liceo de Calama, en 14 de las 16 regiones del país se han registrado suspensiones de clases y de actividades académicas por amenazas. Los expertos temen un fenómeno de imitación.

Casi 70 colegios han suspendido clases

Según publica La Tercera, cifras del Ministerio de Educación (Mineduc) actualizadas al jueves 9 de abril consignan 58 colegios que desde ese 27 de marzo han suspendido clases por algún tipo de amenaza.

Si a esto se le suman los —al menos— ocho eventos de ayer viernes 10 de abril que no alcanzaron a ser incluidos en ese conteo, la cifra de colegios con actividades suspendidas llega a los 66.

Según el Mineduc, las regiones con más eventos son la Metropolitana (16), Valparaíso (7), Antofagasta y Los Ríos (5). Al corte de ese balance, solo dos regiones no habían vivido algo así: Atacama y Ñuble.

Pedro Díaz, presidente de la Federación de Instituciones de Educación Particular (FIDE) que agrupa a más de 800 colegios, señaló al mencionado diario que "lo hemos conversado con las comunidades y aunque las amenazas terminen siendo falsas, uno entiende que piensen que es riesgoso que el hijo vaya al colegio".

"Las autoridades, que están recién incorporándose, se encuentran con que estas situaciones son más complejas de lo que pudieron haber imaginado, (aunque) tampoco cuentan con más herramientas para hacer más de lo que están haciendo", añadió.

Sobre un efecto imitación, Carolina Pezoa, directora de Psicología de la Universidad Central, declaró a La Tercera que "no es automático ni podemos hacerlo universal, depende de múltiples factores".

Uno de ellos, explicó, tiene que ver con aprendizajes por observación, donde situaciones significativas y efectivas aumentan la probabilidad de ocurrencia. El otro es la normalización social de una violencia que "se va legitimando como forma para resolver conflictos".

Ministra Steinert asegura que "estamos actuando"

Este mismo sábado la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, se refirió a los hechos de violencia en las escuelas, cuestión que durante las últimas semanas ha marcado la gestión de su cartera.

Ante esto, la secretaria de Estado recordó que para los colegios "nosotros tenemos proyectos de ley y en lo que corresponde a seguridad, es a agravar las penas establecidas en el artículo 12 del Código Penal".

"También con Carabineros hicimos una programación de rondas más constantes y efectivas alrededor de los colegios que revisten mayor exposición. No vamos a decir cuáles son por razones obvias también de seguridad, no podemos exponer", señaló sobre las medidas concretas al respecto.

"Hay cosas que nosotros no podemos comunicar, pero sí estamos actuando", aseguró Trinidad Steinert respecto al plan del Gobierno para atender esta problemática.

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