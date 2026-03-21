Ataque iraní deja 59 heridos en el sur de Israel y Netanyahu anuncia nuevas represalias contra Irán

21 mar. 2026 - 19:14 hrs.

¿Qué pasó?

Al menos 59 personas resultaron heridas, de ellas seis graves, tras el ataque el sábado de un misil iraní en la ciudad de Arad, en el sur de Israel, según un nuevo balance provisional de socorristas.

"Los socorristas y médicos de Magen David Adom (MDA) atienden y transportan a 59 pacientes hacia los hospitales en decenas de ambulancias y unidades móviles de cuidados intensivos del MDA, helicópteros del MDA y del ejército del aire", indicó este organismo de socorro, equivalente israelí de la Cruz Roja.

Seis de los heridos están "en estado grave, 13 en condición moderada y 40 afectados ligeramente. Los socorristas del MDA siguen en la búsqueda para localizar otras víctimas" entre los escombros, según la fuente.

Netanyahu confirma que Israel seguirá atacando a Irán

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, prometió continuar los ataques contra Irán luego de lo que llamó una "noche muy difícil", en la que dos impactos directos de misiles en el sur de Israel dejaron decenas de heridos.

"Es una noche muy difícil en la batalla por nuestro futuro", dijo Netanyahu en un comunicado. "Estamos determinados a continuar golpeando a nuestros enemigos en todos los frentes", concluyó.

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