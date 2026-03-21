EEUU e Israel atacan instalación nuclear iraní en Natanz: ¿Hay peligro de fuga de material radioactivo?

21 mar. 2026 - 09:07 hrs.

¿Qué pasó?

Estados Unidos e Israel atacaron este sábado el complejo nuclear iraní de Natanz, informó la organización de energía atómica de la república islámica.

EEUU e Israel atacan instalación nuclear iraní

"Tras los ataques criminales de EEUU y del usurpador régimen sionista contra nuestro país, el complejo de enriquecimiento de Natanz fue blanco de un ataque esta mañana", señaló la organización en un comunicado difundido por la agencia de noticias Tasnim.

La agencia añadió que "no se ha detectado ninguna fuga de materiales radiactivos" en la zona, situada en el centro de Irán.

Israel "aumentará considerablemente" ataques en Irán

Por otro lado, el ministro israelí de Defensa, Israel Katz, advirtió esta jornada que "la intensidad de los ataques" sobre Irán "aumentará considerablemente" en los próximos días.

Desde el domingo, "la intensidad de los bombardeos que llevarán a cabo las fuerzas israelíes y el ejército estadounidense contra el régimen del terror iraní y las infraestructuras en las que se apoya aumentará considerablemente", dijo Katz.

Su mensaje contrasta con las declaraciones en la víspera del presidente estadounidense, Donald Trump, quien dijo que contemplaban "reducir gradualmente" las operaciones contra Irán.

Todo sobre Guerra en Irán