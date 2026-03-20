20 mar. 2026 - 12:41 hrs.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a sacudir la escena internacional este viernes con una feroz arremetida contra sus propios aliados de la OTAN, a quienes tildó de "cobardes" por no respaldar su exigencia de apoyo militar en el estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más estratégicas del planeta.

"¡COBARDES, y lo RECORDAREMOS!", publicó Trump en su plataforma Truth Social, en uno de sus mensajes más duros contra los países que históricamente han sido sus socios más cercanos.

En la misma publicación, el mandatario acusó a los aliados de Estados Unidos de no querer "ayudar a abrir el estrecho de Ormuz", describiendo la maniobra como una operación "sencilla" y de "tan poco riesgo". Según Trump, el bloqueo iraní de esa vía fluvial es "la única razón de los altos precios del petróleo", un problema que afecta al mundo entero.

La postura del presidente ha sido contradictoria en los últimos días: por un lado, ha insistido en que Estados Unidos no necesita a nadie para liberar el estrecho; por otro, ha presionado a sus aliados para que se sumen al esfuerzo bélico, argumentando que el alza del crudo impacta a todas las economías.

Las potencias dijeron estar "dispuestas", pero sin comprometerse

El jueves, seis grandes potencias, entre ellas Reino Unido, Francia, Alemania y Japón, declararon estar dispuestas a "contribuir a los esfuerzos apropiados" para garantizar el libre paso por el estrecho de Ormuz. Sin embargo, ninguna de ellas formalizó compromiso alguno con una misión concreta en la zona.

Más aún, países como Alemania e Italia fueron enfáticos en descartar cualquier operación militar mientras no exista una tregua en el conflicto de Oriente Medio, lo que choca de frente con los planes de Washington.

Una guerra que nadie pidió

El trasfondo del enojo aliado tiene una razón de peso: ninguno de los países a los que Trump ha solicitado apoyo fue consultado previamente antes de que se iniciara la ofensiva militar estadounidense-israelí contra Irán, lo que ha generado profundas fricciones diplomáticas dentro del bloque occidental.

La escalada de tensiones llega en un momento en que el conflicto en Oriente Medio ya tiene repercusiones globales, desde los mercados energéticos hasta la organización del Mundial de Fútbol 2026, cuya sede en Estados Unidos se complica por la presencia de Irán entre los 48 equipos clasificados.

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