Quedó registrado en video: Misil cayó a metros de periodista que realizaba despacho

19 mar. 2026 - 11:02 hrs.

¿Qué pasó?

Mientras transmitía en directo, un periodista corresponsal de Rusia Today (RT) en el Líbano y su equipo de trabajo fueron atacados con un misil que cayó a metros de ellos, dejándolos con heridas tras el fuerte impacto.

Desde el medio acusan que habría sido un avión militar de Israel que estaba sobrevolando la zona sur del país árabe mientras el equipo de prensa estaba cercano a un puente que conecta a una base militar.

El ataque al corresponsal de prensa

En el registro compartido en redes sociales por Rusia Today se puede ver al reportero Steve Sweeney hablando sobre el conflicto en el Medio Oriente, cuando de lejos se escucha el lanzamiento del misil.

Al escucharlo venir de lejos, el periodista inmediatamente se lanza hacia la cámara y en segundos el proyectil impactó a menos de 10 metros de distancia. Tanto Sweeney como el camarógrafo quedaron con heridas en sus brazos.

Momentos después, RT compartió en sus redes sociales registros del reportero en un centro de salud donde le estaban retirando esquirlas y restos de metrallas que impactaron en su brazo. Actualmente se encuentra fuera de riesgo vital.

Mira el video:

*El medio ruso RT, para quien Sweeney hace hoy corresponsalía desde el Líbano, subió un registro donde se ve al periodista -fuera de riesgo vital- siendo atendido en un hospital, donde le retiran restos de metralla que quedaron incrustados en su cuerpo tras el ataque israelí: pic.twitter.com/9he6VrhtvM — Vagabundo ilustrado (@vagoilustrado) March 19, 2026

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