Científicos resuelven desde Chile un misterio de hace 50 años sobre agujero negro ubicado al centro de la Vía Láctea

04 jun. 2026 - 16:46 hrs.

¿Qué pasó?

Un equipo de astrofísicos de la Universidad Northwestern logró detectar por primera vez el viento expulsado por Sagitario A* (Sgr A*), el agujero negro supermasivo ubicado en el centro de la Vía Láctea, resolviendo un misterio que la comunidad científica llevaba investigando durante más de 50 años.

El hallazgo fue posible gracias a cinco años de observaciones profundas realizadas con el radiotelescopio Atacama Large Millimeter/Submillimeter Array (ALMA), ubicado en el norte de Chile.

Según explica la revista científica Eureka Alert, los científicos buscaban confirmar una predicción clave de la física teórica: que los agujeros negros, además de absorber materia, también expulsan parte de ella en forma de vientos o chorros de energía. Sin embargo, hasta ahora nadie había logrado observar directamente este fenómeno.

La huella del viento

“A menos que un agujero negro exista en un vacío perfecto, debe generar algún tipo de viento. Y no existe un vacío perfecto en el universo”, señaló Mark Gorski, astrónomo de la Universidad Northwestern y codirector del estudio. “Con las nuevas observaciones, esta es la primera vez que hemos tenido una visión lo suficientemente clara como para ver la huella del viento”.

Para realizar el descubrimiento, los investigadores utilizaron observaciones extremadamente profundas de ALMA y construyeron la imagen más detallada obtenida hasta ahora del gas molecular frío que rodea al agujero negro. Posteriormente aplicaron técnicas de calibración que permitieron eliminar las intensas señales de radio emitidas por Sagitario A*.

El resultado fue una imagen 100 veces más profunda y 80 veces más nítida que las obtenidas anteriormente, revelando estructuras que habían permanecido ocultas durante décadas.

Entre ellas destacó una enorme cavidad con forma de cono, de casi tres años luz de extensión, donde no existía gas molecular frío. Según los investigadores, esta región vacía solo puede explicarse por la acción de un viento caliente y energético expulsado desde el agujero negro.

“Es una enorme ausencia de material. Calculamos cuánta energía se necesitaba para crear esta cavidad. Es más de la que pueden proporcionar las estrellas de esa zona. Básicamente, tiene que haber un aporte del agujero negro supermasivo”, explicó Gorski.

Eureka Alert / NASA

Comparaciones con observatorio de la NASA

Para confirmar el hallazgo, el equipo comparó los datos obtenidos por ALMA con observaciones del Observatorio de Rayos X Chandra de la NASA. Ambas imágenes coincidieron en la misma región, reforzando la evidencia de que el fenómeno fue generado por Sagitario A*.

Además de resolver uno de los enigmas más antiguos de la astronomía moderna, el descubrimiento permitirá comprender mejor cómo evolucionan las galaxias y cómo se comportan los agujeros negros durante sus periodos de menor actividad.

“La mayoría de las demás galaxias pasan la mayor parte de su vida en un estado de baja actividad. Sgr A* nos ofrece por fin una ventana a la vida de un agujero negro en este estado de calma”, concluyó la astrofísica Elena Murchikova, codirectora de la investigación.

Los resultados serán publicados este jueves en la revista científica The Astrophysical Journal Letters.