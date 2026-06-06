"Me provocó un esguince cervical": Víctima de choque con fierro en autopista reprocha falta de preocupación de la Costanera Norte

06 jun. 2026 - 13:06 hrs.

¿Qué pasó?

Un total de 18 automovilistas se vieron afectados la tarde del jueves al golpear un fierro que se desprendió tras un accidente en el ramal de avenida Kennedy de la autopista Costanera Norte, en la comuna de Las Condes.

Los daños no solo fueron materiales, ya que varios de estos conductores quedaron con lesiones de diversa consideración luego de que sus vehículos impactaran de frente con dicho material que se encontraba colgando a la entrada del túnel.

Meganoticias Siempre Juntos conversó este sábado con Sandro Cartagena, una de las víctimas de este hecho, quien relató el momento del accidente y reprochó que la concesionaria de la autopista no se haya comunicado para conocer su estado de salud.

"No se ha comunicado nadie"

"Yo estaba en el momento trabajando, tomé la autopista y vi solamente una cinta, pensé que era una cinta. Traté de hacer el quite y a Dios gracias, le hice el quite, porque si hubiera sido de frente (el impacto), hubiera sido otra la historia", le explicó a la periodista Javiera Lagos.

El hombre agregó que "todo el golpe lo recibí por el costado y eso me provocó el esguince cervical; perdí el conocimiento en un momento, en segundos, y después ya empecé con dolores, entre shock nervioso, lleno de vidrios. Entonces, fue bien malo lo que pasó, me impactó mucho".

"Hice todo lo posible para mantener la calma en el momento, porque el camión se deslizó un poco y traté ya de bajar la velocidad y orillarme para estar seguro y ver bien a mi compañero, que en este caso lo vi lleno de vidrios también, pero afortunadamente no tenía daños", comentó finalmente sobre esos momentos.

Sandro explicó que media hora después del accidente llegaron los paramédicos de la autopista, quienes "me vieron con esquirlas (...) me llevaron a la ambulancia, me hicieron curaciones en la mano, que fueron cortes superficiales, y luego me llevaron de urgencia a la ACHS".

"Pero de ahí, no se ha comunicado nadie, por último para saber el estado de salud de la persona herida en este caso que fui yo", reprochó el hombre que se encuentra con un cuello ortopédico producto de su lesión.

"Eso yo encuentro que no debería ser, deberían preocuparse", dijo al indicar que en su caso se preocupa por pagar el servicio y que eso lo hacía "confiar en la seguridad" que debería aportar la ruta.

Ante esta situación, desde la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios (Conadecus) recomendaron presentar demandas individuales, preferentemente con asesoría legal, en el Juzgado de Policía Local para así reclamar una indemnización por daños materiales y daño moral.

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