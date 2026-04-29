Defensa de exsuprema María Teresa Letelier pide su sobreseimiento en caso de tráfico de influencias en el Poder Judicial

29 abr. 2026 - 10:21 hrs.

¿Qué pasó?

A las 12.30 horas de este miércoles, se llevará a cabo una audiencia clave en el marco del Caso Nombramientos, indagatoria donde la fiscal Claudia Perivancich pesquisa una posible red de tráfico de influencias para nombrar a autoridades del Poder Judicial.

Y es que la defensa de la exsuprema María Teresa Letelier –a cargo del abogado Rodrigo Piergentili– solicitó el sobreseimiento definitivo de la antigua ministra de las acusaciones que pesan en su contra.

El Ministerio Público tiene en la mira a Letelier –así como a otros exsupremos– por su cercanía con el exministro Juan Antonio Poblete, caído en desgracia por distintas irregularidades. En concreto, la fiscalía indaga a Letelier por haber filtrado información de carácter reservado a Poblete e incidir en nombramientos judiciales.

Los detalles de la audiencia

En un principio, la defensa de Letelier solicitó la audiencia de este miércoles para anular la orden judicial que originó el allanamiento de su domicilio e incautación de distintos dispositivos electrónicos, así como de una escopeta a nombre de su difunto marido, según reveló La Tercera.

Sin embargo, el abogado Rodrigo Piergentili solicitó –en un escrito ingresado el 21 de abril pasado-- al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago que en la audiencia también se debata acerca del “sobreseimiento definitivo parcial de la presente causa”.

Según la defensa de Letelier, dicha orden judicial se habría fundado sobre antecedentes falsos entregados por parte del Ministerio Público. Por ejemplo, aseguran que no es efectivo que la exministra haya simulado el robo de su teléfono celular.

El caso “Nombramientos” partió como una ramificación de la Operación Topógrafo, en el cual quedó al descubierto cómo en el teléfono del exministro Juan Poblete se solicitaba ejercer influencias para nombrar cargos judiciales y se pedían favores a modo de contraprestación.

Notarios y ministros de las más altas esferas

Según pudo conocer Mega Investiga, la fiscal Perivancich avanza en las diligencias con extrema reserva, en una indagatoria que mantiene como imputados a varios notarios y ministros de las más altas esferas del Poder Judicial, incluso de la Corte Suprema.

Ya en marzo de este año, el máximo tribunal acogió la querella de capítulos en contra de Sabaj, lo que le revocó su fuero y dejó vía libre al Ministerio Público para pedir cautelares en una eventual formalización.

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