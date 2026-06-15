Tras violenta encerrona a nieta de Carlos Caszely: Dos menores quedan en internación provisoria

15 jun. 2026 - 07:45 hrs.

¿Qué pasó?

En internación provisoria quedaron este domingo dos adolescentes imputados por su presunta participación en una violenta encerrona que afectó a la nieta del exfutbolista Carlos Caszely en la comuna de Peñalolén.

La medida cautelar fue decretada por el tribunal tras la formalización de ambos menores por los delitos de robo con violencia, robo con intimidación y abuso sexual. Además, uno de los imputados fue formalizado por porte ilegal de arma de fuego.

El hecho ocurrió durante la madrugada del domingo, cuando la víctima fue interceptada por un grupo de cinco delincuentes que buscaban sustraer su vehículo.

"Me apuntaban con una pistola"

Según relató la propia afectada, el asalto se registró cerca de la 01:30 horas y estuvo marcado por la violencia ejercida por los atacantes.

"Me bajan del auto, me arrastran, me apuntan con la pistola y me decían que le entregara todas las cosas, que si no me iban a matar", declaró la joven tras el robo.

El caso generó gran conmoción pública luego de que el exseleccionado nacional Carlos Caszely manifestara su respaldo a la víctima y asegurara que buscarán que los responsables enfrenten a la justicia.

Persecución terminó con choque en San Ramón

Tras concretar el robo del vehículo, los delincuentes escaparon por la autopista Vespucio. Sin embargo, la presencia policial permitió iniciar una persecución controlada que se extendió por varias comunas de la capital.

De acuerdo con los antecedentes de la investigación, la huida terminó en San Ramón, cuando el grupo perdió el control del automóvil e impactó contra un poste del alumbrado público.

A pesar de la fuerza del choque, tres de los involucrados lograron escapar a pie. Los otros dos fueron detenidos por personal policial y puestos a disposición de la justicia.

Tribunal fijó 50 días de investigación

Durante la audiencia de formalización, la Fiscalía presentó los antecedentes reunidos hasta ahora y solicitó la internación provisoria de ambos adolescentes, petición que fue acogida por el tribunal.

La medida fue decretada considerando la gravedad de los delitos imputados y el riesgo asociado a la participación de los menores en los hechos investigados.

Junto con ello, el tribunal fijó un plazo de 50 días para el desarrollo de la investigación, período en el que se buscará establecer la participación de los detenidos y dar con el paradero de los otros tres involucrados que permanecen prófugos.