Hijo de Julia Chuñil enfrentará nuevamente a la justicia: Fiscalía lo formalizará por amenazas y maltrato contra adulto mayor

29 abr. 2026 - 09:23 hrs.

Javier Troncoso Chuñil, hijo de la mujer mapuche desaparecida en Máfil, enfrentará este miércoles nuevamente a la justicia, aunque esta vez por delitos distintos.

La Fiscalía de Los Ríos solicitó que se cite a una audiencia de formalización por los delitos de maltrato corporal, amenazas simples y lesiones menos leves.

Las víctimas de los delitos son el adulto mayor de 90 años que vivía en el predio de Julia Chuñil y Flavio Bermar Bastidas, excuñado de Javier y testigo clave en la desaparición de la mujer, pues habría sido él quien rompió el pacto de silencio con los hijos de la mujer mapuche.

La audiencia de formalización se llevará a cabo en el Juzgado de Garantía de Los Lagos y, además, será formalizado por los mismos delitos el hijo de Javier: Cristóbal Troncoso Painehual de 25 años.

La fiscalía sostendrá que ambos sujetos –Javier y su hijo Cristóbal– agredían constantemente al adulto mayor de 90 años de iniciales N.G.P., a quien Julia cuidaba y vivía en su mismo predio.

Asimismo, ambos sujetos habrían agredido en otras ocasiones a Flavio Bermar, el exesposo de Jeannette Troncoso Chuñil, imputada también por la desaparición de su madre.

Javier, en tanto, es el único de los hijos que está en prisión preventiva por los delitos de parricidio consumado, robo con violencia frustrado e inhumación ilegal.

Los otros dos hijos acusados de participar en la desaparición de Julia –Pablo y Jeannette– se encontraban con arresto domiciliario, situación que cambió el pasado 10 de abril, cuando el tribunal dejó sin efecto sus medidas cautelares.

Mega Investiga reveló que la fiscalía encabezada por Tatiana Esquivel halló una falange que tenía correspondencia humana, pero aún faltaban pericias para determinar si el resto óseo pertenecía a Julia Chuñil.

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