Fiscalía revela hallazgo de osamentas humanas en predio de Julia Chuñil

10 abr. 2026 - 11:03 hrs.

¿Qué pasó?

En medio de la audiencia de revisión de cautelares de los hijos de Julia Chuñil, la Fiscalía de Los Lagos reveló un hallazgo que podría ser clave para los resultados de la investigación.

Se trata de un conjunto de osamentas que se encontraban en una zona boscosa del predio de Julia Chuñil y de un “saco enterrado que contenía osamentas de menor tamaño”.

¿Por qué es relevante?

De acuerdo con el relato, el saco de osamentas no se encontraba a la vista, pues estaba enterrado y oculto.

Para la Fiscalía, esto es signo de que “alguien intervino el terreno, alguien dispuso esos restos de manera que no fueran visibles”.

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La persecutora, además, señaló que el ocultamiento de dichas osamentas “es coherente con un contexto mayor que ya hemos visto: evidencia de sangre en la bodega, uso de herramientas y armas, y ahora restos que se intentan esconder bajo tierra”.

¿Qué falta?

Lo que se pudo determinar hasta ahora es que, según los peritajes a cargo de Labocar de Carabineros, el ADN que se extrajo de las muestras de osamentas determinó que el hallazgo analizado “presenta un 100% de correspondencia con ADN humano”.

Sin embargo, aún falta esclarecer si dichas osamentas corresponden efectivamente a la mujer desaparecida en Máfil.

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