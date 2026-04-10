Hijo de Julia Chuñil buscará salir de la cárcel: Defensa presentará nuevos antecedentes

10 abr. 2026 - 07:49 hrs.

¿Qué pasó?

Este viernes 10 de abril, el principal imputado en el crimen de Julia Chuñil, su hijo Javier Troncoso, buscará salir de la cárcel por primera vez.

Troncoso Chuñil se mantiene en prisión desde el 14 de enero, día en que lo detuvieron junto a dos de sus hermanos y su cuñado. Dos días después, el Juzgado de Garantía de Los Lagos decretó su ingreso al Centro Penitenciario de Valdivia.

¿De qué acusan a los hijos de Julia Chuñil?

La Fiscalía regional de Los Lagos, encabezada por Tatiana Esquivel, acusa a Javier Troncoso de ser el autor material del homicidio de Julia Chuñil Catricura, el que habría ocurrido la noche del 8 de noviembre de 2024.

En su tesis, el Ministerio Público plantea que Pablo San Martín y Jeannette Troncoso no solo presenciaron el homicidio y no socorrieron a la víctima, sino también que encubrieron el crimen, ocultando el cuerpo y presentando una denuncia falsa.

¿Qué dirá la defensa?

Según pudo averiguar Mega Investiga, la defensa de los tres hijos de Chuñil, a cargo de la abogada Karina Riquelme, sostendrá que los peritajes forenses realizados a las muestras no fueron concluyentes y no arrojaron resultados determinantes.

En la misma línea, fuentes indican que Riquelme reforzará que no existen antecedentes materiales que vinculen a los hijos de Julia Chuñil con el crimen de su madre. Además, se buscará cuestionar la legitimidad de los testimonios entregados por los testigos reservados.

¿Cómo ocurrió el crimen?

Según el ente persecutor, alrededor de las 23:00 horas del viernes 8 de noviembre de 2024, Javier Troncoso llegó en estado de ebriedad a la casa que compartía con Julia. En ese lugar, Javier intentó robar cerca de $200 mil a un adulto mayor de 90 años que vivía en el terreno de Julia Chuñil, quien intercedió en favor del anciano.

En ese momento, comenzó un forcejeo entre madre e hijo que terminó con Julia arrebatando un cuchillo a Javier y arrojándolo fuera de la casa. Fue ahí cuando, según la fiscalía, “procedió a golpear a su madre al interior de la vivienda para, luego, continuar la golpiza en el exterior del inmueble y, contra la pared de una bodega contigua. Finalmente la estranguló apretándole el cuello con ambas manos”.

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