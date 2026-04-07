Único imputado por triple homicidio de La Reina pide por primera vez, en seis meses, salir de la cárcel

07 abr. 2026 - 14:56 hrs.

¿Qué pasó?

Por primera vez desde que está en prisión preventiva, la defensa de Jorge Ugalde pidió audiencia para dejar sin efecto la medida cautelar que cumple desde hace cinco meses en el penal de Santiago 1.

El sicólogo es sindicado por la Fiscalía Oriente como el autor del homicidio calificado de su cuñado, el fotógrafo Eduardo Cruz Coke y sus dos hijos de 17 años, que fallecieron en su domicilio ubicado en La Cañada, en la comuna de La Reina, el 18 de octubre de 2025.

¿Nuevos antecedentes?

La defensa asegura haber aportado documentos, peritajes y otras pruebas que “alteran sustancialmente las condiciones bajo las cuales fue ordenada, que se expondrán en la audiencia”. Así lo señala el documento que presentaron ante el Cuarto Juzgado de Garantía, al que accedió Meganoticias, y con lo que buscan que quede con una medida cautelar de menor intensidad.

La teoría de los investigadores apuntan a que el triple homicidio tuvo como fin quedarse con la herencia familiar, sumado a un presunto intento de envenenamiento meses antes de ocurrido los hechos.

¿Cual fue el móvil?

Según la imputación, Ugalde planificó el crimen, comprando una máscara y un arma de juguete que parecía real. El día de los hechos, habría suministrado una sustancia de sumisión, para disminuir su capacidad de reacción de sus sobrinos, luego se sostiene que agredió a Cruz Coke con un arma cortopunzante, mientras que los sobrinos habían sido asfixiados, hasta quitarles la vida.

¿Qué dice la defensa?

Una posición totalmente contraria tiene la defensa, a cargo del abogado Marcelo Castillo, quien desde el día uno negó la participación de Ugalde y apunta a un tercero detrás del crimen. Por lo mismo, han cuestionado el supuesto móvil levantado por la Fiscalía, negando el intento de envenenamiento y el tema económico.

La respectiva audiencia está pactada a realizarse el próximo martes 14 de abril a partir de las 11:00 horas.

Todo sobre Mega Investiga