Pagos del CAE se disparan tras plan del Gobierno: Recaudación supera los $200 millones diarios

07 abr. 2026 - 14:34 hrs.

¿Qué pasó?

El pago del Crédito con Aval del Estado (CAE) registró un fuerte aumento en las últimas semanas, luego de que el Gobierno anunciara en marzo pasado un nuevo plan de cobro a deudores morosos.

De acuerdo con cifras dadas a conocer por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, la recaudación diaria pasó de cerca de $30 millones a más de $200 millones, lo que representa un incremento de más de seis veces.

Suben los pagos tras advertencias a morosos

El alza se da tras el endurecimiento de las medidas de cobro impulsadas por el gobierno de José Antonio Kast, que incluyen acciones para contactar a deudores, además de reforzar los mecanismos de recuperación de la deuda.

Desde el Ejecutivo señalaron que este cambio de comportamiento responde directamente al anuncio del plan, que incluye, en algunos casos, citaciones de embargo para deudores con rentas superiores a $5 millones mensuales.

Deuda y presión por reforma al sistema

El aumento en los pagos ocurre en medio del debate por una eventual reforma al sistema de financiamiento estudiantil, donde el Gobierno ha planteado avanzar hacia un nuevo modelo que reemplace al CAE.

En ese contexto, las autoridades han insistido en la necesidad de regularizar las deudas vigentes mientras se discuten cambios al nuevo sistema.

Tesorería activa cobros y apunta a deudores de altos ingresos

Adicionalmente, la Tesorería General de la República inició el lunes un proceso más intensivo de cobro a deudores del CAE, enfocado principalmente en quienes mantienen morosidades prolongadas.

Entre las medidas se contemplan retenciones de devolución de impuestos y otras acciones administrativas para recuperar los montos adeudados, como juicios ejecutivos, embargo o retención de bienes, fondos en cuentas bancarias, remuneraciones u otros activos financieros.

La deuda total CAE llega a los 4 billones de pesos, según datos actualizados hasta el año 2025, lo que representa un crecimiento de 8 veces desde 2018, mientras que las personas que actualmente obtuvieron el crédito, y se encuentran en mora, superan las 550 mil.

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