Dejan en prisión preventiva a acusado por homicidio de fotógrafo y sus dos hijos en La Reina

04 nov. 2025 - 16:08 hrs.

¿Qué pasó?

Este martes fue formalizado Jorge Ugalde, hombre acusado de asesinar a su cuñado, el fotógrafo Eduardo Cruz-Coke, y a sus dos hijos mellizos de 17 años, quienes fueron encontrados fallecidos el pasado 18 de octubre en su vivienda en La Reina, Región Metropolitana.

En la instancia, se decretó la prisión preventiva de Ugalde y se estableció un plazo de investigación de 180 días.

La formalización de Jorge Ugalde

El imputado fue formalizado por tres delitos de homicidio calificado en contexto de violencia intrafamiliar, con alevosía y premeditación conocida.

"Preliminarmente, teniendo el informe de autopsia de la víctima adulta, que nos refirió el origen de las lesiones y descarta claramente que hayan sido lesiones autoinferidas, desde ahí cobró más fuerza la tesis que hemos traído al tribunal", señaló la fiscal jefe de la Fiscalía de Género Oriente, Carolina Remy-Maillet.

Los motivos detrás del crimen

Sobre el crimen, la persecutora expuso que "si bien el día de hoy no estamos en condiciones de establecer con claridad un móvil o una motivación, evidentemente ya existen antecedentes de orden patrimonial, económico, de derecho sucesorio, que estarían involucrados y que podrían desarrollarse con mayor concentración en este tiempo de investigación".

Sobre Trinidad Cruz-Coke, hermana del fotógrafo, indicó que "no podemos descartar hasta el momento la participación de nadie".

Uso de máscara y de medicamento de sumisión

La fiscal detalló que uno de los elementos que apuntan a Ugalde es "una máscara que corresponde a la figura de un gorila, de un primate, con pelo sintético de color negro, que fue encontrada en la casa habitación del imputado y que presenta material genético, esto es sangre perteneciente a la víctima adulta. La máscara fue trasladada por el imputado a ese lugar y de la cual no ha dado una explicación".

Además, indicó que "dimos cuenta en la audiencia de elementos en los informes toxicológicos en las víctimas menores de edad. La presencia particularmente de un medicamento de sumisión (...) en cierta concentración. No estamos en condiciones de decir si esas concentraciones eran o no letales, pero sin lugar a duda la utilización de ese elemento influyó en la poca capacidad de defensa de los menores".

¿Qué dice la defensa?

El abogado defensor de Ugalde aseveró que "la prueba que tiene el Ministerio Público es solamente indiciaria, no hay ningún testigo que haya dicho 'él mató a estas personas', solamente son deducciones que hace el Ministerio Público... Nosotros tenemos una visión totalmente distinta, o sea, cada cosa tiene su explicación".

"No hay ningún lío de dinero acá", sostuvo, afirmando que su representado afirma que es inocente. "Está colaborando, accedió al levantamiento del secreto bancario, a la apertura de los dispositivos tecnológicos, total colaboración".