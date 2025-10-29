Madre es condenada por asesinar a su pequeño hijo adoptivo de siete años

29 oct. 2025 - 16:36 hrs.

¿Qué pasó?

Una madre fue condenada a 14 años de presidio efectivo por el delito consumado de parricidio tras asesinar su hijo adoptivo de 7 años de edad. El crimen ocurrió en abril de 2021 y causó conmoción a la comuna de Punitaqui, región de Coquimbo.



A pesar de que la defensa de la imputada planteó la tesis de inimputabilidad, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal (TOP) de Ovalle desestimó ese argumentó y decidió aplicar prisión efectiva para Javiera Cabrera Tapia.

El crimen

Durante el juicio se acreditó que la tarde del 20 de abril de 2021, la mujer agredió a su hijo mayor en su domicilio del sector La Higuerita, lugar en el que la acusada lo golpeó en el cuerpo con elementos contundentes, como cinturones, una cuchara de madera, además de pies y manos, según publicó el medio local El Día.

La mujer golpeó a su hijo hasta la muerte. Tras ello, limpió el cuerpo y dio aviso a las autoridades, que se encontraron con el menor fallecido y con graves lesiones.

El pequeño resultó con múltiples lesiones y su causa de muerte fue un edema pulmonar traumático causado por politraumatismo.

Alegaron inimputabilidad

Si bien la mujer confesó el crimen y colaboró a esclarecer los hechos, su defensa planteó la tesis de que era inimputable con peritajes psicológicos y psiquiátricos que diagnosticaron con Trastorno Límite de la Personalidad (TLP), que supuestamente afectaba su capacidad para controlar impulsos y manejar emociones intensas.

En la misma línea, el psiquiatra forense que declaró en el juicio explicó que la imputada podía "descarrilarse" ante situaciones de estrés y además mostró una incapacidad para reconocer a su hijo como un ser humano, tratándolo como un "objeto defectuoso".

En consecuencia, el Juzgado de Garantía de Ovalle suspendió inicialmente el procedimiento en junio de 2024 y envió a la madre a un hospital psiquiátrico. Sin embargo, en abril de 2025, se retomó el proceso judicial y finalmente se dictaminó que podía ser imputada.