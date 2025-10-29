"Estoy arrepentido": Declaran culpable a hombre que mató a delivery tras retraso en la entrega de su pedido en Ñuñoa

29 oct. 2025 - 15:21 hrs.

¿Qué pasó?

El Tercer Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago declaró culpable a Tomás Aguirre por el homicidio simple del joven repartidor Herberth Sánchez, ocurrido el 28 de diciembre de 2022 en la comuna de Ñuñoa.

La decisión se dio tras 15 días de juicio oral, en los que la Fiscalía Ñuñoa–Providencia presentó pruebas audiovisuales, nueve testigos y cuatro peritos, quienes acreditaron que el acusado fue el autor material del crimen.

La discusión por la calificación del delito

La fiscal jefa de Ñuñoa–Providencia, Rossana Folli, explicó que “la Fiscalía desde un inicio presentó acusación en término de que los hechos eran constitutivos de un homicidio calificado. Sin embargo, en el veredicto del día de hoy el tribunal estima que el hecho es más bien constitutivo de un delito de homicidio simple”.

“Al decir que es un homicidio simple, lo que pudimos escuchar del veredicto es que fue una reacción impulsiva por parte del imputado hacia la víctima. El razonamiento de aquello lo tendremos el día 13 de noviembre”, agregó.

Tanto el Ministerio Público como la parte querellante, que representa a la madre de la víctima, solicitaron diez años de privación de libertad para Aguirre.

Palabras del condenado

Durante la audiencia de este miércoles, el acusado expresó arrepentimiento ante el tribunal.

“Estoy arrepentido. Sé que nada repara el daño, pero estoy trabajando con mi fe en Dios para ser mejor persona”, dijo Aguirre frente a los jueces del Tercer Tribunal Oral en lo Penal.

La lectura de sentencia quedó fijada para el 13 de noviembre, donde el tribunal dará a conocer la pena definitiva que deberá cumplir Tomás Aguirre por el homicidio del repartidor venezolano.

El crimen del joven repartidor

El hecho ocurrió cuando Herberth Sánchez, de 19 años, acudió a entregar un pedido de comida en un edificio ubicado en avenida José Pedro Alessandri. El retraso en la entrega habría provocado la molestia del agresor.

Según la investigación, Aguirre bajó a la recepción armado con un cuchillo y apuñaló a Sánchez en el tórax. Luego, tomó su pedido y subió a su departamento, sin prestar ayuda al joven.