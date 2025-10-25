"Nos duele el alma": Chef imputado por la muerte de Francisco Albornoz dejará la cárcel

25 oct. 2025 - 07:46 hrs.

¿Qué pasó?

La tarde del viernes el 8° Juzgado de Garantía de Santiago decidió rebajar la medida cautelar de prisión preventiva que pesaba sobre José Miguel Baeza, imputado por el asesinato del farmacéutico Francisco Albornoz.

La jueza Estefanía Asenjo acogió los argumentos de la defensa de Baeza, quienes señalaron que el joven de 21 años habría muerto por "un accidente". Con esto, el chef de 41 años quedó con arresto domiciliario total y arraigo nacional.

Francisco Albornoz desapareció el pasado 23 de mayo, cuando se juntó con Baeza y el médico ecuatoriano Christian González. En ese encuentro el joven resultó fallecido y los imputados ocultaron su cuerpo, el cual fue encontrado el 3 de junio en el lecho del río Tinguiririca, en la región de O'Higgins.

"Nos duele el alma"

"Nos duele el alma", fue la reacción de la familia y los amigos de Francisco en sus redes sociales tras conocerse la resolución del tribunal.

"Una persona que fue capaz de ocultar el cuerpo, lanzarlo a una quebrada y guardar silencio hasta el día de hoy no es inocente. No es una buena persona y no es inocente de absolutamente nada y eso lo comprobaremos", agregaron.

Desde el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) calificaron la decisión de la jueza Asenjo como "una mala noticia para la justicia y para la familia de Francisco Albornoz".

Por último, el Ministerio Público anunció que recurrirá a la revocación de la prisión preventiva de Baeza ante la Corte de Apelaciones de Santiago.

Este artículo informa de un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que los organismos pertinentes lo determinen.

Todo sobre Judicial