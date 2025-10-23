"Es inocente": Concejala que es familiar de Mauricio Ortega organizó manifestación a favor del agresor de Nabila Rifo

23 oct. 2025 - 21:09 hrs.

¿Qué pasó?

Bajo el lema "Mauricio Ortega es inocente", una veintena de personas se reunió la tarde de este jueves en la Plaza de La Bandera de Coyhaique, en la región de Aysén, para manifestarse en apoyo del agresor de Nabila Rifo.

La manifestación fue organizada por Yohana Hernández Ortega, concejala UDI y familiar del agresor de Rifo, luego de que la Corte de Apelaciones de Coyhaique revirtiera la libertad condicional del sujeto condenado por lesiones gravísimas, violencia intrafamiliar y violación de morada.

Debido a esto, Mauricio Ortega tuvo que regresar al Centro Penitenciario de Puerto Aysén mientras espera una nueva sesión de la Comisión de Libertad Condicional en la que se analizará su caso.

Fue la misma tarde de ayer miércoles, tras conocerse el fallo, cuando la concejala Hernández Ortega utilizó sus redes sociales para convocar la manifestación a favor de su pariente.

"¡Mauricio Ortega es inocente! Quienes quieran apoyarlo, nos juntaremos en la Plaza de la Bandera este jueves 23 a las 18 horas", se podía leer en la publicación que generó dispares reacciones.

Así fue como esta jornada una veintena de personas llegó a la mencionada plaza de la capital de Aysén con varias pancartas en las que se podía leer "Mauricio Ortega es inocente" o "Justicia por Mauricio".

Revisa los registros de la manifestación

