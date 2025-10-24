Tribunal absuelve a padres acusados de sacudir a su hijo recién nacido y causarle la muerte: ¿Qué dice el fallo?

24 oct. 2025 - 18:37 hrs.

¿Qué pasó?

La Audiencia Provincial de Huesca, en España, absolvió a un padre y una madre acusados de homicidio por imprudencia grave tras la muerte de su hijo recién nacido. Ambos eran acusados de dar muerte al lactante tras sacudirlo en reiteradas ocasiones.

Bebé sufría problema de asfixia

Según acusó el fiscal durante el juicio, la muerte del bebé fue ocasionada por una lesión cerebral ocurrida en marzo de 2022, cuando tenía apenas dos meses de vida.

Su lesión fue calificada médicamente como compatible con el denominado "síndrome del bebé sacudido", que ocurre cuando se sacude violentamente a un bebé o niño pequeño, causando que el cerebro se mueva dentro del cráneo.

También, se acreditó que el menor había presentado cuadros respiratorios y episodios de apnea semanas antes de su muerte.

A raíz de ello, la fiscalía planteó que el hematoma cerebral fue por un zarandeo violento, mientras que la defensa argumentó que las maniobras realizadas por los padres fueron intentos de reanimación ante, precisamente, una crisis respiratoria.

¿Qué dijo el tribunal?

Finalmente, la Sala consideró que no se pudo probar una acción intencional de los padres, ya que los hechos ocurrieron en un contexto de urgencia y miedo por la presunta crisis respiratoria.

"No queda determinado si la causa de la lesión o hemorragia cerebral fue un zarandeo ni, en su caso, la intensidad de este; o si se trató, simplemente, de una incorporación súbita del lactante realizada por sus progenitores, el cual pudo venir justificado, entre otras posibilidades, por la situación de asfixia" u otros problemas físicos que presentaba el lactante, dijo el tribunal.

De todas maneras, en el fallo quedó acreditado que hubo un zarandeo al menor, pero "debe destacarse que se desconoce el alcance o intensidad de dicho zarandeo, pudiendo consistir en un movimiento aislado, sin brusquedad relevante".

La sentencia concluye diciendo que "el ímpetu para incorporar al lactante que pudieron tener los acusados para superar la situación de asfixia en la que este se encontraba, pudo ocasionar que realizaran ese movimiento de incorporación de forma acelerada, ocasionando al lactante ese hematoma subdural agudo. La conducta, en su caso, únicamente sería constitutiva de una imprudencia leve, la cual está despenalizada".

