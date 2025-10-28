Crimen de Krishna Aguilera: Dictan prisión preventiva e internación provisoria para nuevos formalizados por el caso

28 oct. 2025 - 16:57 hrs.

¿Qué pasó?

En la jornada de este martes, fueron formalizados cuatro nuevos imputados por el crimen de Krishna Aguilera, quienes se suman a Juan Beltrán, principal sospechoso por el secuestro y homicidio de la joven madre de 19 años.

En la audiencia se determinó que tres adultos acusados quedaran en prisión preventiva, mientras que una adolescente recibió la cautelar de internación provisoria. Además, un quinto detenido fue dejado en libertad y quedó apercibido, mientras que se fijó para el 13 de noviembre una audiencia para reformalizar a Beltrán.

Los delitos que se le imputan a los acusados

El fiscal Marcos Pastén detalló que los imputados fueron formalizados "por un delito de secuestro con homicidio, y además por el delito de inhumación ilegal, en el caso de uno de ellos, y el tribunal ha acogido todas y cada una de las argumentaciones que le hemos exhibido en esta audiencia".

"Esto se trata de un crimen en un contexto de crimen organizado, con ocasión de tráfico de drogas, además con violencia de género por la forma de comisión y por tratarse de una víctima mujer de 19 años que fue brutalmente asesinada, producto, entre otras cosas, de su condición", agregó.

¿Por qué el quinto detenido quedó apercibido?

Sobre la quinta persona que había sido detenida junto a estos cuatro acusados, el persecutor explicó que durante los tres días en que se amplió la detención recabaron "mayores antecedentes", y que tienen la "obligación de tener objetividad en la investigación".

"Como recabamos más antecedentes para poder imputar a las personas que hoy día han quedado privadas de libertad, también, en aras de ese principio de objetividad, llegamos a la conclusión que en este estado procesal de esta investigación respecto de uno de ellos no teníamos los antecedentes suficientes para vincularlo en estos hechos, y por eso decidimos no formalizarlo", explicó.

Imputado por inhumación ilegal

Esteban Cofré, abogado de José Montesinos, a quien se le imputa la inhumación ilegal, expuso que fue su representado quien "establece el lugar preciso donde se encontró a la víctima".

"Creemos que este dato es primordial para este hallazgo, toda vez que ya llevaba desaparecida más de 11 días", indicó, añadiendo que "este dato en temas jurídicos creemos que es una cooperación eficaz, calificada, que permite que el imputado en su momento pueda tener alguna rebaja en su pena".

Además, sostiene que Montesinos dice solo haber participado en la inhumación del cuerpo. "No hay ninguna participación de él en la parte del secuestro con homicidio", sostuvo, afirmando que su representado había enterrado un bulto sin saber de qué se trataba y que posteriormente se habría enterado por la conmoción que generó la desaparición de Krishna.