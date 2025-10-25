Todas tienen nexo con Beltrán: Amplían detención de cuatro personas que estarían vinculadas a la desaparición de Krishna Aguilera

25 oct. 2025 - 14:39 hrs.

¿Qué pasó?

Este sábado, se realizó la audiencia de control de detención de las cuatro personas que fueron detenidas el viernes por estar presuntamente involucradas en la desaparición de Krishna Aguilera, joven madre de 19 años que fue vista por última vez el pasado 4 de octubre en San Bernardo junto a Juan Enrique Beltrán Olivares, un conocido narcotraficante del sector, que se encuentra en prisión preventiva como el principal sospechoso del crimen.

Dentro de los últimos aprehendidos, se encuentran 3 adultos y una menor de edad, siendo esta última la pareja de Beltrán. Además, en el grupo también figura la madre de la adolescente.

¿Qué dijo la Fiscalía por la ampliación de la detención?

El fiscal regional Marcos Pastén partió explicando que "solicitamos la ampliación de la detención hasta el día martes de esta semana, para recabar más antecedentes y poder atribuirles (a los 4 detenidos) responsabilidad en los hechos que estamos investigando".

"Habría aquí un homicidio por parte de las personas que aparecen involucradas, por lo tanto, para poder nosotros orientar nuestra investigación, cambiamos la calificación jurídica", agregó el persecutor, señalando que el hecho investigado pasó de un secuestro a un secuestro con homicidio.

Sobre cambiar la tipificación del crimen, el fiscal Pastén explicó que aquello se debe a raíz "de los equipos con los que estamos trabajando, de las diligencias que estamos solicitando, es que mutamos desde un secuestro a un secuestro con homicidio".

Detenidos son personas cercanas a Beltrán

Respecto a los vínculos en común que tienen las 4 personas, el persecutor detalló que "este es un círculo, es un círculo que hay relaciones de familiaridad entre ellos, son familiares algunos".

"En general es un círculo que está alrededor de Juan Beltrán, por distintos nexos sentimentales, económicos, afectivos, etc", señaló el fiscal Pastén, argumentando que Juan Beltrán es un reconocido narcotraficante del sector.

Este artículo informa de un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que los organismos pertinentes lo determinen.

Todo sobre Policial