Iba camino a la iglesia y lo asesinaron a disparos: Hombre muere tras resistirse al robo de su auto en Estación Central

25 oct. 2025 - 14:14 hrs.

¿Qué pasó?

La mañana de este sábado un hombre de nacionalidad haitiana murió asesinado cuando se resistió a un asalto en la comuna de Estación Central, en la Región Metropolitana. La víctima se dirigía a la iglesia en su auto cuando fue emboscado por otro vehículo.

Hombre muere asesinado tras resistirse a asalto

Los hechos ocurrieron a eso de las 09:00 de la mañana en el barrio cercano al Estadio Las Rejas, cuando el hombre que iba a su iglesia fue interceptado por un vehículo de color gris, según dijeron algunos testigos.

En dicho automóvil viajan dos delincuentes, uno de los cuales se bajó e intimidó a la víctima con un arma de fuego para sustraer el vehículo.

Sin embargo, el hombre se resistió a esta "encerrona" e incluso arrojó las llaves de su auto, por lo que los sujetos percutaron "múltiples disparos", uno de los cuales hirió al hombre de 49 años en la zona del estómago.

Tras esto, los antisociales arrancaron en dirección desconocida y los vecinos alertados por los disparos salieron a socorrer a la víctima y lo llevaron a un centro asistencial cercano, donde lamentablemente perdió la vida.

Todo sobre Policial