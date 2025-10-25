Justo venía una ambulancia y transeúntes la socorrieron: Lo que se sabe del ataque a funcionaria de jardín infantil en La Florida

25 oct. 2025 - 09:53 hrs.

¿Qué pasó?

Conmoción causó en la comuna de La Florida el brutal ataque que sufrió una funcionaria de un jardín infantil por parte de su exmarido la tarde del viernes. El sujeto tenía una orden de alejamiento y se dio a la fuga tras propinarle 16 puñaladas a la víctima.

¿Qué se sabe del brutal ataque?

De acuerdo a las declaraciones de testigos y testimonios a los canales de Megadenuncia, la trabajadora de la Junji salvó de manera casi "milagrosa", ya que justo tras ser atacada pasó una ambulancia que la llevó rápidamente a un centro asistencial.

Según comentaron, la mujer estaba esperando micro en la calle Mirador Azul cuando su exesposo llegó sorpresivamente y la apuñaló en reiteradas ocasiones.

Tras esto, se escucharon gritos y la mujer cruzó la calle pidiendo ayuda, por lo que unos transeúntes que presenciaron los hechos la socorrieron rápidamente.

Afortunadamente, justo en ese momento una ambulancia que transitaba por Froilán Roa dobló hacia Mirador Azul, por lo que estos jóvenes detuvieron al vehículo de emergencia que finalmente la trasladó a un hospital.

Mientras transcurría todo esto, el atacante aprovechó de escapar del lugar y dejó botado en la vía pública el cuchillo con el que agredió a su exmujer. Hasta estos momentos, el paradero del victimario sigue siendo desconocido.

Desde el recinto en donde quedó internada la muer, informaron que su estado de salud es reservado, pero que se encuentra estable y fuera de riesgo vital.

Denuncia Si eres víctima o testigo de violencia hacia la mujer el fono de orientación dispuesto por el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) es el 1455. El número se puede marcar tanto en teléfono fijo como en el celular y desde ahí brindan orientación para ayudar a víctimas de maltrato o te guían con los mecanismos para realizar una denuncia.

