Funcionaria de jardín infantil fue apuñalada por su exmarido en La Florida: Tenía orden de alejamiento vigente

25 oct. 2025 - 03:20 hrs.

¿Qué pasó?

Un intento de femicidio tuvo lugar en la comuna de La Florida en horas de la tarde de este viernes, cuando un hombre agredió brutalmente a su exesposa en plena vía pública.

Pese a que el agresor cuenta con una orden de alejamiento interpuesta la misma víctima desde hace un tiempo, este la fue a buscar a la salida de su lugar de trabajo para agredirla.

¿Qué se sabe del intento de femicidio?

El hecho ocurrió en las cercanías de un jardín infantil ubicado frente al Hospital Dra. Eloísa Díaz de la misma comuna.

Según explicó la Vicepresidenta Ejecutiva de la Junji, Daniela Triviño, la víctima, una funcionaria técnico en párvulos, fue, "agredida por su expareja, al momento que estaba tomando locomoción colectiva para regresar a su hogar".

La autoridad de la Junji precisó que desde hace varios, el hombre es su expareja y que este mantiene una orden de alejamiento vigente por hechos similares ocurridos previamente.

En cuanto al estado de salud de la víctima, este es de carácter reservado, sin embargo, el doctor Felipe Amoedo, del Hospital del Trabajador, que se encuentra fuera de riesgo vital, estable y va a ser hospitalizada para monitorizarla.

Según señaló una compañera de trabajo, la mujer recibió unas 16 puñaladas, mientras que el agresor huyó del lugar.