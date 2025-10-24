Se encuentra la pareja de Beltrán: Fiscalía informa detención de cuatro personas por la desaparición de Krishna Aguilera

24 oct. 2025 - 19:46 hrs.

¿Qué pasó?

La Fiscalía Occidente confirmó este viernes la detención de cuatro personas imputadas por el secuestro y la desaparición de Krishna Aguilera, joven madre de 19 años que fue vista por última vez el pasado 4 de octubre en San Bernardo junto a Juan Enrique Beltrán Olivares, un conocido narcotraficante del sector, que se encuentra en prisión preventiva como el principal sospechoso del crimen.

¿Qué dijeron desde la Fiscalía Occidente?

Desde el ente persecutor informaron que "esta tarde fueron detenidos por efectivos de la PDI cuatro personas por su vinculación al secuestro y desaparición de Krishna Aguilera".

"Entre los detenidos están la pareja del imputado -que hoy se encuentra en prisión preventiva en el REPAS- y la madre de la joven", precisaron. Respecto a la pareja de Juan Beltrán, se conoce que se trata de una menor de edad.

Asimismo, indicaron que los cuatro imputados serán formalizados este sábado en el Juzgado de Garantía de San Bernardo por el delito de secuestro.

La detención del principal sospechoso de la desaparición de Krishna

En esta misma jornada, se dio a conocer un video exclusivo al que tuvo acceso Mucho Gusto, donde se muestra el momento exacto de la detención de Beltrán junto a otros dos sujetos que lo acompañaban.

El registro exclusivo muestra el momento exacto en que "El Guatón" Beltrán se bajó de su auto junto a dos hombres. El vehículo era el mismo con el que el sospechoso recogió a Krishna el día de su desaparición.

Eran las 0:22 horas del jueves 16 de octubre en el sector de La Vara, en la comuna de San Bernardo -donde queda una de las tantas propiedades del sospechoso-, y los tres sujetos estaban próximos a ingresar por la reja de un pasaje.

Sin embargo, a Beltrán se le quedó algo en el auto y se devolvió a buscarlo, instante en que aparecieron los funcionarios de la PDI y detuvieron a los tres involucrados. Los otros dos sujetos serían sus "soldados", quienes trabajarían para Beltrán vendiendo y esparciendo droga por este y otros sectores.

A los pocos minutos, varios vecinos se acercaron a ver lo que estaba ocurriendo, pues Beltrán se resistió a la detención y exigió la llegada de un vehículo policial para ser detenido: "Ustedes no son policías, mátenme aquí mismo nomás", les dijo a los funcionarios.

