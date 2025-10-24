Se bajó del auto con dos hombres: Video inédito de los momentos previos a la detención del sospechoso de desaparición de Krishna

24 oct. 2025 - 11:05 hrs.

¿Qué pasó?

Nuevos antecedentes surgen en torno a la desaparición de Krishna Aguilera, joven madre de 19 años que fue vista por última vez el pasado 4 de octubre en San Bernardo junto a Juan Beltrán, un conocido narcotraficante del sector que se encuentra en prisión preventiva como el principal sospechoso del crimen.

Un video exclusivo al que tuvo acceso Mucho Gusto dio cuenta del momento exacto de la detención de Beltrán junto a otros dos sujetos que lo acompañaban en su vehículo.

Así fue la detención del sospechoso de la desaparición de Krishna

El registro exclusivo muestra el momento exacto en que "El Guatón" Beltrán se bajó de su auto junto a dos hombres. El vehículo era el mismo con el que el sospechoso recogió a Krishna el día de su desaparición.

Eran las 0:22 horas del jueves 16 de octubre en el sector de La Vara, en la comuna de San Bernardo -donde queda una de las tantas propiedades del sospechoso-, y los tres sujetos estaban próximos a ingresar por la reja de un pasaje.

Sin embargo, a Beltrán se le quedó algo en el auto y se devolvió a buscarlo, instante en que aparecieron los funcionarios de la PDI y detuvieron a los tres involucrados. Los otros dos sujetos serían sus "soldados", quienes trabajarían para Beltrán vendiendo y esparciendo droga por este y otros sectores.

A los pocos minutos, varios vecinos se acercaron a ver lo que estaba ocurriendo, pues Beltrán se resistió a la detención y exigió la llegada de un vehículo policial para ser detenido: "Ustedes no son policías, mátenme aquí mismo nomás", les dijo a los funcionarios.

Finalmente, Beltrán quedó en prisión preventiva en la Cárcel de Alta Seguridad. De acuerdo a fuentes del recinto, estaría pasando por un periodo de abstinencia, ya que sería adicto al alcohol, específicamente al whisky, y también a fármacos como clonazepam.

Todo sobre Policial