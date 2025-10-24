Hombre es asesinado a balazos al interior de casino clandestino en La Pintana

24 oct. 2025 - 05:45 hrs.

¿Qué pasó?

Un hombre murió baleado al interior de un casino clandestino ubicado en la comuna de La Pintana, Región Metropolitana. El hecho ocurrió en horas de la madrugada de este viernes 24 de octubre a la altura de calle Violeta Parra.

De acuerdo a información preliminar, la víctima pertenecía a un grupo de asaltantes que irrumpió en el inmueble con el objetivo de concretar un robo.

En el contexto del ataque, los delincuentes habrían efectuado varios disparos, repeliendo a quienes se encontraban jugando a las máquinas al interior del casino.

La primera versión indica que uno de los disparos impactó a la víctima, quien luego fue encontrada por el propietario del inmueble. Este último fue identificado como un hombre de nacionalidad china, el cual fue conducido hasta una unidad policial.

La Brigada de Homicidios de la Policía De Investigaciones (PDI) permanece en el lugar levantando evidencia para determinar con claridad la dinámica del crimen.

