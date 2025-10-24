Hombre muere baleado en plena vía pública en Recoleta

24 oct. 2025 - 01:00 hrs.

¿Qué pasó?

Un hombre de 25 años de edad falleció luego de ser atacado a balazos en la comuna de Recoleta, Región Metropolitana, durante la noche de este jueves. El hecho es investigado por la Brigada de Homicidios de la PDI, en colaboración con Fiscalía ECOH, por su posible vinculación al crimen organizado.

El fiscal Manuel Zará, detalló que las diligencias comenzaron alrededor de las 22:00 horas, cuando Carabineros alertó sobre el hallazgo de la víctima ya fallecida a la altura de la intersección entre Diagonal José María Caro y Dorsal.

Si bien la dinámica del hecho aún es materia de investigación, el persecutor explicó que "las características del caso nos hacen presumir que podríamos estar en el marco del crimen organizado".

De acuerdo a las primeras diligencias, se logró establecer que la víctima habría estado caminando por el sector al momento de ser abordado por su atacante, quien le disparó en reiteradas ocasiones.

Si bien el homicida logró darse a la fuga tras concretar el crimen, el fiscal adelantó que ya está establecido que se trataría de un único disparador involucrado.

En cuanto a las diligencias, el persecutor agregó: "Estamos levantando toda la información y evidencia respectiva, entre ellas cámaras de seguridad, declaraciones de testigos, entre otros".

