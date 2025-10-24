Reportan ataque a disparos en Ruta 5 a la altura de Victoria

24 oct. 2025 - 00:15 hrs.

¿Qué pasó?

Un ataque a disparos se produjo en la Ruta 5, a la altura de la comuna de Victoria, en la región de La Araucanía, durante la noche de este jueves 23 de octubre. El hecho requirió intervención policial y habría dejado al menos tres vehículos dañados.

De acuerdo a información recogida por Radio Bío Bío, el ataque ocurrió luego de que un grupo de desconocidos lanzara neumáticos encendidos a la ruta, cerca del kilómetro 608.

Si bien no se constataron personas lesionadas, el medio precisó que un vehículo civil de Carabineros y otras dos camionetas particulares recibieron impactos de bala durante el ataque.

Desde la operadora vial, ISA Vías, llamaron a los conductores que transiten por la zona a manejar con máxima precaución. Además, informaron que el tránsito permanecería habilitado únicamente por la pista izquierda.

A raíz del ataque, personal de Carabineros concurrió al lugar para levantar pericias y llevar adelante las primeras diligencias con el objetivo de identificar a los autores de los disparos.

