Reportan ataque a disparos en Ruta 5 a la altura de Victoria
¿Qué pasó?
Un ataque a disparos se produjo en la Ruta 5, a la altura de la comuna de Victoria, en la región de La Araucanía, durante la noche de este jueves 23 de octubre. El hecho requirió intervención policial y habría dejado al menos tres vehículos dañados.
De acuerdo a información recogida por Radio Bío Bío, el ataque ocurrió luego de que un grupo de desconocidos lanzara neumáticos encendidos a la ruta, cerca del kilómetro 608.
Si bien no se constataron personas lesionadas, el medio precisó que un vehículo civil de Carabineros y otras dos camionetas particulares recibieron impactos de bala durante el ataque.Ir a la siguiente nota
Desde la operadora vial, ISA Vías, llamaron a los conductores que transiten por la zona a manejar con máxima precaución. Además, informaron que el tránsito permanecería habilitado únicamente por la pista izquierda.
A raíz del ataque, personal de Carabineros concurrió al lugar para levantar pericias y llevar adelante las primeras diligencias con el objetivo de identificar a los autores de los disparos.
?? ¡ Máxima precaución! Procedimiento policial en el km. 608 norte a sur, sector #Victoria, tránsito por pista izquierda. Respetar distancia y velocidad prudente. #Ruta5Sur @reddeemergencia @pasioncamionero @ruta5chile @infobiobio @Informa_100 @RNEAraucania @REAraucania— Ruta de la Araucania (@rutaaraucania) October 24, 2025
