Investigación por fatal choque a furgón escolar destapa "subcélula de tráfico de drogas" en Recoleta

24 oct. 2025 - 03:30 hrs.

¿Qué pasó?

En el contexto de las indagatorias en torno a la tragedia que dejó a un niño de 11 años fallecido en Recoleta, Carabineros descubrió este jueves lo que denominó una "subcélula de tráfico de drogas" que operaba en la Región Metropolitana.

Fue durante el allanamiento a los domicilios del conductor y copiloto del vehículo que provocó el accidente -ambos ya detenidos- que personal policial encontró más de 30 kilos de droga y 48 millones de pesos en efectivo.

El operativo concluyó con tres personas detenidas, todas mayores de edad, y una incautación equivalente a 132.000 dosis de droga avaluadas en 432 millones de pesos.

En los domicilios, ubicados en las comunas de Huechuraba y Recoleta, la policía dio con 29 paquetes de droga, 18,342 kilos de pasta base de cocaína y 12,092 kilos de clorhidrato de cocaína.

Finalmente, los tres imputados fueron puestos a disposición del Ministerio Público para su respectivo control de detención, donde se decretó su prisión preventiva por el delito de tráfico de drogas y se fijó un plazo de 120 días para la investigación.

De esta forma, continuarán las diligencias para esclarecer los hechos que llevaron al fatal accidente que terminó con la vida de Esteban, de 11 años de edad, luego de que dos asaltantes chocaran un furgón escolar el lunes pasado.

