Habría ingresado a distribuidora de gas en la madrugada: Hombre muere baleado arriba de un techo en Quilicura
¿Qué pasó?
Este jueves fue encontrado un hombre fallecido en el techo de una distribuidora de gas en la comuna de Quilicura, Región Metropolitana, situación que fue alertada por vecinos del sector al percatarse de la presencia del cuerpo.
Fue a eso de las 04:50 horas que Carabineros recibió una llamada informando de lo ocurrido en la Comercializadora La Martina, ubicada en calle Manuel Antonio Matta.
Víctima sería un presunto ladrón
El personal policial se trasladó al lugar y se entrevistó con el dueño de la empresa, quien contó que una de sus empleadas que reside en el recinto lo llamó para informarle que su esposo había sorprendido a un desconocido dentro de las instalaciones.
De acuerdo con su relato, el hombre utilizó una escopeta contra el presunto intruso, que habría tenido intenciones de cometer un robo.
Investigación por hombre baleado en el techo
Al llegar al lugar, personal de Carabineros confirmó la situación y constató que en el techo del inmueble yacía el cuerpo de un hombre adulto, sin vida y aún sin identificar.
Al lugar también se trasladaron voluntarios de Bomberos para trabajar en bajar el cuerpo de la víctima.
Por instrucción del Ministerio Público, la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) quedó a cargo de las diligencias para esclarecer las circunstancias del hecho y determinar las responsabilidades.
Los peritajes de la PDI se concentrarán en establecer la dinámica de los hechos, el origen del arma utilizada y la posible identidad del fallecido.
