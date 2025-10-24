Mujer chilena prestaba su casa como lugar de cautiverio: Decretan prisión preventiva para formalizados por secuestros extorsivos

24 oct. 2025 - 16:03 hrs.

¿Qué pasó?

Cinco hombres y una mujer quedaron en prisión preventiva luego de ser formalizados por dos secuestros extorsivos, asociación criminal y receptación, hechos cometidos en la Región Metropolitana.

Desde el Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía entregaron mayores detalles de los ilícitos cometidos en el mismo mes y de forma bastante seguida.

¿Qué dijo la Fiscalía sobre el primer secuestro?

El fiscal ECOH Esteban Silva partió informando que el primer hecho se remonta al 14 de octubre de este año y afectó a una pareja de adultos cercanos a la tercera edad.

Según explicó el persecutor, el secuestro ocurrió porque "ellos vieron una publicación en una red social que daba cuenta de la venta del inmueble. Concurrieron al lugar y fueron detenidos contra su voluntad, para luego subirlos a un vehículo. Posteriormente, fueron mantenidos a punta de pistola y haciéndole exigencias de entregas de dinero".

Una vez que se cometió el secuestro, el fiscal Silva detalló que la mujer fue liberada cerca de 24 horas después, mientras que el hombre en un tiempo cercano a las 48 horas.

¿Qué dijo la Fiscalía sobre el segundo secuestro?

Por otro lado, el persecutor detalló que el segundo secuestro ocurrió después de que el hombre del ilícito anterior fuera liberado, registrándose en la intersección de Av. Vicuña Mackenna con Av. Matta.

Sobre la víctima, el fiscal Silva informó que se trató de "un ciudadano venezolano, residente en el país. Lo subieron al mismo vehículo que llevaron a las personas del primer crimen y lo trasladaron a un domicilio de La Pintana".

"En el caso de esta segunda víctima, él fue mantenido desde el 16 hasta la noche del 20 de octubre, retenido, amenazado y golpeado. Se le exigió, mediante amenazas, transferencias de dinero que se vio obligado a hacer", agregó el persecutor.

Respecto a este segundo secuestro, la autoridad del Ministerio Público indicó que el hombre estaba siendo seguido con anterioridad, específicamente desde el 10 de octubre.

Mujer prestaba su vivienda como lugar de cautiverio

Una vez que se realizó la audiencia y se determinó la prisión preventiva para los seis integrantes de la banda, el fiscal Silva informó que "los imputados fueron formalizados por asociación criminal. Nosotros describimos que esta asociación funcionaba al menos desde el 10 de octubre y que la actividad policial interrumpió la vigencia de esta asociación entre el 21 y 22 de octubre, con las detenciones que logramos hacer de estas personas".

Respecto a las personas formalizadas, el fiscal Silva añadió que son "cinco ciudadanos venezolanos que no sabemos por dónde ingresaron al país y una ciudadana chilena que se asoció con estas personas, quien les permitió que utilizaran su casa como lugar de cautiverio".

